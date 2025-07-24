https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031029296.html
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.07.2025
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации
Экипаж вертолета Ми-35м уничтожил живую силу ВСУ и поразил расположенную в лесу бронетехнику противника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:18:00+03:00
2025-07-24T05:18:00+03:00
2025-07-24T05:18:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-35м
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35м уничтожил живую силу ВСУ и поразил расположенную в лесу бронетехнику противника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м поразил живую силу противника и бронированную технику ВСУ, расположенную в лесистой местности в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авиановодчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-35М
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации
Экипаж Ми-35м уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации