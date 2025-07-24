Рейтинг@Mail.ru
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031029296.html
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.07.2025
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации
Экипаж вертолета Ми-35м уничтожил живую силу ВСУ и поразил расположенную в лесу бронетехнику противника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:18:00+03:00
2025-07-24T05:18:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-35м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17242/58/172425858_0:43:3001:1731_1920x0_80_0_0_9267acf882ddad4450a07d9f2653d985.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35м уничтожил живую силу ВСУ и поразил расположенную в лесу бронетехнику противника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м поразил живую силу противника и бронированную технику ВСУ, расположенную в лесистой местности в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авиановодчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17242/58/172425858_0:0:2777:2082_1920x0_80_0_0_7a6fac66de164ef39f37d17bd7981435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-35М
Российский вертолет уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации

Экипаж Ми-35м уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации

© РИА Новости / Тина Шапошникова | Перейти в медиабанкМи-35М
Ми-35М - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Тина Шапошникова
Перейти в медиабанк
Ми-35М. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35м уничтожил живую силу ВСУ и поразил расположенную в лесу бронетехнику противника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м поразил живую силу противника и бронированную технику ВСУ, расположенную в лесистой местности в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авиановодчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-35М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала