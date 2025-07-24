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Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031029035.html
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчёт РСЗО "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:17:00+03:00
2025-07-24T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по укреплённым позициям украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчёт оперативно прибыл на заранее подготовленную огневую позицию, развернул боевую машину в боевое положение и выполнил две серии залпов реактивных снарядов на дистанцию более 15 километров, уничтожив укрепрайон ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчет Града уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по укреплённым позициям украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что расчёт оперативно прибыл на заранее подготовленную огневую позицию, развернул боевую машину в боевое положение и выполнил две серии залпов реактивных снарядов на дистанцию более 15 километров, уничтожив укрепрайон ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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