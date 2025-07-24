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Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчёт РСЗО "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:17:00+03:00
2025-07-24T05:17:00+03:00
2025-07-24T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Град" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по укреплённым позициям украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчёт оперативно прибыл на заранее подготовленную огневую позицию, развернул боевую машину в боевое положение и выполнил две серии залпов реактивных снарядов на дистанцию более 15 километров, уничтожив укрепрайон ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчет Града уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении