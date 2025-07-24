https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031028883.html
В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ
В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:15:00+03:00
2025-07-24T05:15:00+03:00
2025-07-24T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901667270_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_025f2cd2dc83c3c1af69bc283ad95d5e.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Гуляйполе оператор разведывательного беспилотника выявил точки запуска БПЛА противника, а также места откуда боевики вели управление боевыми дронами. По полученным координатам артиллерийские расчёты самоходных установок "Мста-С" нанесли точечные удары", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате огневого поражения уничтожены пункты управления, личный состав, боеприпасы, а также подготовленные к запуску ударные БПЛА украинских националистов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901667270_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f9b58a73ce3e3951e3dc58398e8a204a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ
Артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области