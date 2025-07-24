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В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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05:15 24.07.2025
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В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ
В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:15:00+03:00
2025-07-24T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Гуляйполе оператор разведывательного беспилотника выявил точки запуска БПЛА противника, а также места откуда боевики вели управление боевыми дронами. По полученным координатам артиллерийские расчёты самоходных установок "Мста-С" нанесли точечные удары", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате огневого поражения уничтожены пункты управления, личный состав, боеприпасы, а также подготовленные к запуску ударные БПЛА украинских националистов.
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" по позициям ВСУ
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Гуляйполе оператор разведывательного беспилотника выявил точки запуска БПЛА противника, а также места откуда боевики вели управление боевыми дронами. По полученным координатам артиллерийские расчёты самоходных установок "Мста-С" нанесли точечные удары", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате огневого поражения уничтожены пункты управления, личный состав, боеприпасы, а также подготовленные к запуску ударные БПЛА украинских националистов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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