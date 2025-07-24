https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031028883.html

В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ

В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

В Запорожской области уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:15:00+03:00

2025-07-24T05:15:00+03:00

2025-07-24T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Гуляйполе оператор разведывательного беспилотника выявил точки запуска БПЛА противника, а также места откуда боевики вели управление боевыми дронами. По полученным координатам артиллерийские расчёты самоходных установок "Мста-С" нанесли точечные удары", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате огневого поражения уничтожены пункты управления, личный состав, боеприпасы, а также подготовленные к запуску ударные БПЛА украинских националистов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)