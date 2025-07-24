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Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031028729.html
Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие
Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие - РИА Новости, 24.07.2025
Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие
Расчет беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил украинское артиллерийское орудие на... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:14:00+03:00
2025-07-24T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 24 июл - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил украинское артиллерийское орудие на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Оператором нашего дрона-разведчика в ходе разведывательного полета был выявлен огонь артиллерийского орудия противника, замаскированного в лесополосе. В течение нескольких минут огневая позиция орудия была обнаружена, координаты переданы расчету ударных дронов. Командиром взвода было принято решение уничтожить вражеское орудие ударным БПЛА "Молния-2", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в результате точной корректировки ударный дрон уничтожил замаскированное на правом берегу Днепра артиллерийское орудие ВСУ.
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безопасность, днепр (река), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие

Расчет дронов уничтожил украинское артиллерийское орудие на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГЕНИЧЕСК, 24 июл - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил украинское артиллерийское орудие на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Оператором нашего дрона-разведчика в ходе разведывательного полета был выявлен огонь артиллерийского орудия противника, замаскированного в лесополосе. В течение нескольких минут огневая позиция орудия была обнаружена, координаты переданы расчету ударных дронов. Командиром взвода было принято решение уничтожить вражеское орудие ударным БПЛА "Молния-2", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в результате точной корректировки ударный дрон уничтожил замаскированное на правом берегу Днепра артиллерийское орудие ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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