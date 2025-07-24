https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031028729.html

Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие

Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие - РИА Новости, 24.07.2025

Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие

Расчет беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил украинское артиллерийское орудие на... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:14:00+03:00

2025-07-24T05:14:00+03:00

2025-07-24T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 24 июл - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил украинское артиллерийское орудие на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Оператором нашего дрона-разведчика в ходе разведывательного полета был выявлен огонь артиллерийского орудия противника, замаскированного в лесополосе. В течение нескольких минут огневая позиция орудия была обнаружена, координаты переданы расчету ударных дронов. Командиром взвода было принято решение уничтожить вражеское орудие ударным БПЛА "Молния-2", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в результате точной корректировки ударный дрон уничтожил замаскированное на правом берегу Днепра артиллерийское орудие ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

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Дарья Буймова

безопасность, днепр (река), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины