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Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие
Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие - РИА Новости, 24.07.2025
Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие
Расчет беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил украинское артиллерийское орудие на... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:14:00+03:00
2025-07-24T05:14:00+03:00
2025-07-24T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 24 июл - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил украинское артиллерийское орудие на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Оператором нашего дрона-разведчика в ходе разведывательного полета был выявлен огонь артиллерийского орудия противника, замаскированного в лесополосе. В течение нескольких минут огневая позиция орудия была обнаружена, координаты переданы расчету ударных дронов. Командиром взвода было принято решение уничтожить вражеское орудие ударным БПЛА "Молния-2", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в результате точной корректировки ударный дрон уничтожил замаскированное на правом берегу Днепра артиллерийское орудие ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (река), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили украинское артиллерийское орудие
Расчет дронов уничтожил украинское артиллерийское орудие на правом берегу Днепра