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Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к точке штурма - РИА Новости, 24.07.2025
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04:12 24.07.2025
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Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к точке штурма
Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к точке штурма - РИА Новости, 24.07.2025
Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к точке штурма
Российская штурмовая группа, преодолев под ударами вражеских дронов на МТЛБ (многоцелевоом транспортере легком бронированном) противотанковые инженерные... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:12:00+03:00
2025-07-24T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Российская штурмовая группа, преодолев под ударами вражеских дронов на МТЛБ (многоцелевоом транспортере легком бронированном) противотанковые инженерные сооружения, была успешно доставлена к опорному пункту противника, рассказал РИА Новости механик-водитель 68-го армейского корпуса ВС РФ с позывным "Кореец". "Поступила задача доставить штурмовую группу в район опорного пункта противника. Посадили штурмовую группу в десант, и отправился на выполнение боевой задачи. Во время маршрута шел, не сбиваясь, все хорошо, доставил вовремя всех в целости и сохранности. Штурмовая группа десантировалась в полном составе. На обратном пути в поле уже был атакован FPV-дроном", - рассказал "Кореец". По словам мехвода, вражеский ударный дрон находился над дорогой в зоне видимости, но был лишен связи с оператором из-за воздействия системы радиоэлектронной борьбы, установленной на боевой машине ВС РФ. "Я, соответственно, скорость - на повышенную и дальше пошел, пошел, пошел, не сбиваясь с маршрута. После чего с правой стороны прилетело, вот по эту сторону, сюда. Но взрывная волна оглушила меня очень сильно. Потерялся немного, но (педаль газа - ред.) в пол и дальше, дальше, дальше, не теряя ориентир", - добавил "Кореец". Он также уточнил, что по возвращении он получил подтверждение, что штурмовой отряд успешно десантировался и приступил к выполнению поставленных задач.
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030752427.html
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к точке штурма

Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к опорному пункту ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Российская штурмовая группа, преодолев под ударами вражеских дронов на МТЛБ (многоцелевоом транспортере легком бронированном) противотанковые инженерные сооружения, была успешно доставлена к опорному пункту противника, рассказал РИА Новости механик-водитель 68-го армейского корпуса ВС РФ с позывным "Кореец".
"Поступила задача доставить штурмовую группу в район опорного пункта противника. Посадили штурмовую группу в десант, и отправился на выполнение боевой задачи. Во время маршрута шел, не сбиваясь, все хорошо, доставил вовремя всех в целости и сохранности. Штурмовая группа десантировалась в полном составе. На обратном пути в поле уже был атакован FPV-дроном", - рассказал "Кореец".
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По словам мехвода, вражеский ударный дрон находился над дорогой в зоне видимости, но был лишен связи с оператором из-за воздействия системы радиоэлектронной борьбы, установленной на боевой машине ВС РФ.
«
"Я, соответственно, скорость - на повышенную и дальше пошел, пошел, пошел, не сбиваясь с маршрута. После чего с правой стороны прилетело, вот по эту сторону, сюда. Но взрывная волна оглушила меня очень сильно. Потерялся немного, но (педаль газа - ред.) в пол и дальше, дальше, дальше, не теряя ориентир", - добавил "Кореец".
Он также уточнил, что по возвращении он получил подтверждение, что штурмовой отряд успешно десантировался и приступил к выполнению поставленных задач.
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