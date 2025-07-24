https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031025970.html

Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к точке штурма

Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к точке штурма - РИА Новости, 24.07.2025

Российский мехвод под ударами дронов доставил десант к точке штурма

Российская штурмовая группа, преодолев под ударами вражеских дронов на МТЛБ (многоцелевоом транспортере легком бронированном) противотанковые инженерные... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:12:00+03:00

2025-07-24T04:12:00+03:00

2025-07-24T04:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Российская штурмовая группа, преодолев под ударами вражеских дронов на МТЛБ (многоцелевоом транспортере легком бронированном) противотанковые инженерные сооружения, была успешно доставлена к опорному пункту противника, рассказал РИА Новости механик-водитель 68-го армейского корпуса ВС РФ с позывным "Кореец". "Поступила задача доставить штурмовую группу в район опорного пункта противника. Посадили штурмовую группу в десант, и отправился на выполнение боевой задачи. Во время маршрута шел, не сбиваясь, все хорошо, доставил вовремя всех в целости и сохранности. Штурмовая группа десантировалась в полном составе. На обратном пути в поле уже был атакован FPV-дроном", - рассказал "Кореец". По словам мехвода, вражеский ударный дрон находился над дорогой в зоне видимости, но был лишен связи с оператором из-за воздействия системы радиоэлектронной борьбы, установленной на боевой машине ВС РФ. "Я, соответственно, скорость - на повышенную и дальше пошел, пошел, пошел, не сбиваясь с маршрута. После чего с правой стороны прилетело, вот по эту сторону, сюда. Но взрывная волна оглушила меня очень сильно. Потерялся немного, но (педаль газа - ред.) в пол и дальше, дальше, дальше, не теряя ориентир", - добавил "Кореец". Он также уточнил, что по возвращении он получил подтверждение, что штурмовой отряд успешно десантировался и приступил к выполнению поставленных задач.

https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030752427.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф