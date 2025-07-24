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Матвиенко оценила пакет законопроектов о платформенной экономике - РИА Новости, 24.07.2025
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12:36 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sovfed-2031110119.html
Матвиенко оценила пакет законопроектов о платформенной экономике
Матвиенко оценила пакет законопроектов о платформенной экономике - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко оценила пакет законопроектов о платформенной экономике
Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:36:00+03:00
2025-07-24T12:36:00+03:00
экономика
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я считаю, что этот закон - это первый шаг по регулированию платформенной экономики, и работа эта будет продолжена. В первом таком подходе трудно было учесть все пожелания, все мнения, поэтому справедливо высказываются критические замечания к этому закону, либо неудовлетворенность теми или иными нормами. Мы это знаем. Но мы обсуждали очень внимательно этот пакет законопроектов на комитетах, на совете палаты и пришли к выводу, что его нужно поддержать, и я думаю, что завтра сенаторы его, конечно же, поддержат, но продолжить эту работу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года, отвечая на вопрос РИА Новости. Она отметила, что с началом осенней сессии продолжится диалог с бизнес-сообществом и участникам процесса для урегулирования этой сферы.
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экономика, валентина матвиенко, россия
Экономика, Валентина Матвиенко, Россия
Матвиенко оценила пакет законопроектов о платформенной экономике

Матвиенко: Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я считаю, что этот закон - это первый шаг по регулированию платформенной экономики, и работа эта будет продолжена. В первом таком подходе трудно было учесть все пожелания, все мнения, поэтому справедливо высказываются критические замечания к этому закону, либо неудовлетворенность теми или иными нормами. Мы это знаем. Но мы обсуждали очень внимательно этот пакет законопроектов на комитетах, на совете палаты и пришли к выводу, что его нужно поддержать, и я думаю, что завтра сенаторы его, конечно же, поддержат, но продолжить эту работу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она отметила, что с началом осенней сессии продолжится диалог с бизнес-сообществом и участникам процесса для урегулирования этой сферы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике
3 июля, 14:57
 
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