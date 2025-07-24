https://ria.ru/20250724/sovfed-2031110119.html

Матвиенко оценила пакет законопроектов о платформенной экономике

Матвиенко оценила пакет законопроектов о платформенной экономике - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко оценила пакет законопроектов о платформенной экономике

Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:36:00+03:00

2025-07-24T12:36:00+03:00

2025-07-24T12:36:00+03:00

экономика

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я считаю, что этот закон - это первый шаг по регулированию платформенной экономики, и работа эта будет продолжена. В первом таком подходе трудно было учесть все пожелания, все мнения, поэтому справедливо высказываются критические замечания к этому закону, либо неудовлетворенность теми или иными нормами. Мы это знаем. Но мы обсуждали очень внимательно этот пакет законопроектов на комитетах, на совете палаты и пришли к выводу, что его нужно поддержать, и я думаю, что завтра сенаторы его, конечно же, поддержат, но продолжить эту работу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года, отвечая на вопрос РИА Новости. Она отметила, что с началом осенней сессии продолжится диалог с бизнес-сообществом и участникам процесса для урегулирования этой сферы.

https://ria.ru/20250703/mishustin-2026945757.html

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экономика, валентина матвиенко, россия