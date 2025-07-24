https://ria.ru/20250724/soveschanie-2031203811.html

Путин собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота

Путин собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота - РИА Новости, 24.07.2025

Путин собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота

Президент РФ Владимир Путин в Северодвинске собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:02:00+03:00

2025-07-24T17:02:00+03:00

2025-07-24T17:02:00+03:00

архангельская область

владимир путин

северодвинск

россия

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Северодвинске собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду в Северодвинске в 2024 году. Крейсер является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению подводных атомоходов. "Князь Пожарский" оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Как и другие корабли 4 поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html

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архангельская область, владимир путин, северодвинск, россия, политика