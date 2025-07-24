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Путин собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота - РИА Новости, 24.07.2025
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17:02 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/soveschanie-2031203811.html
Путин собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота
Путин собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота - РИА Новости, 24.07.2025
Путин собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин в Северодвинске собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:02:00+03:00
2025-07-24T17:02:00+03:00
архангельская область
владимир путин
северодвинск
россия
политика
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Северодвинске собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду в Северодвинске в 2024 году. Крейсер является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению подводных атомоходов. "Князь Пожарский" оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Как и другие корабли 4 поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
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архангельская область, владимир путин, северодвинск, россия, политика
Архангельская область, Владимир Путин, Северодвинск, Россия, Политика
Путин собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота

Путин в Северодвинске собрал совещание на тему развития подводного ВМФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Северодвинске собрал совещание на тему развития подводного военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".
Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду в Северодвинске в 2024 году. Крейсер является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению подводных атомоходов. "Князь Пожарский" оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Как и другие корабли 4 поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин рассказал о планах по развитию ВМФ
Вчера, 16:58
 
Архангельская областьВладимир ПутинСеверодвинскРоссияПолитика
 
 
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