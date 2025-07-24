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Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий - РИА Новости, 24.07.2025
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09:08 24.07.2025 (обновлено: 11:55 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sotsfond-2031043524.html
Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий
Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий - РИА Новости, 24.07.2025
Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий
Пенсии работавших в 2024 году пенсионеров пересчитают с 1 августа в беззаявительном формате, сообщили в пресс-службе Соцфонда. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:08:00+03:00
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общество
россия
сергей чирков
пенсия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пенсии работавших в 2024 году пенсионеров пересчитают с 1 августа в беззаявительном формате, сообщили в пресс-службе Соцфонда."С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы", — говорится в релизе.Прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальной, но максимально можно получить три пенсионных коэффициента, добавили в пресс-службе.Соцфонд сделал все возможное, чтобы максимально упростить процесс, подчеркнул его глава Сергея Чиркова. Пенсионерам не нужно никуда обращаться — все выплаты начислят в августе автоматически в соответствии с установленным графиком. Индексацию пенсий работающих пенсионеров возобновили с 1 января этого года. Это решение коснулось более 7,8 миллиона человек. Оно позволяет сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.
https://ria.ru/20250701/rossija-2026544953.html
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общество, россия, сергей чирков, пенсия
Общество, Россия, Сергей Чирков, Пенсия
Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий

Соцфонд рассказал об увеличении страховых пенсий работающих россиян с 1 августа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пенсии работавших в 2024 году пенсионеров пересчитают с 1 августа в беззаявительном формате, сообщили в пресс-службе Соцфонда.
"С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы", — говорится в релизе.
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Прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальной, но максимально можно получить три пенсионных коэффициента, добавили в пресс-службе.
Соцфонд сделал все возможное, чтобы максимально упростить процесс, подчеркнул его глава Сергея Чиркова. Пенсионерам не нужно никуда обращаться — все выплаты начислят в августе автоматически в соответствии с установленным графиком.
Индексацию пенсий работающих пенсионеров возобновили с 1 января этого года. Это решение коснулось более 7,8 миллиона человек. Оно позволяет сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.
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