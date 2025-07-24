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В Сочи ликвидировали последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:32 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sochi-2031279318.html
В Сочи ликвидировали последствия падения обломков БПЛА
В Сочи ликвидировали последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
В Сочи ликвидировали последствия падения обломков БПЛА
Последствия на месте падения обломков сбитого БПЛА в Адлере полностью ликвидированы, готов перечень поврежденных объектов, написал в Telegram-канале глава Сочи... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:32:00+03:00
2025-07-24T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сочи
адлер
краснодарский край
вениамин кондратьев
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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Последствия на месте падения обломков сбитого БПЛА в Адлере полностью ликвидированы, готов перечень поврежденных объектов, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали одиннадцать человек, еще два человека погибли. В четверг он провел выездной оперативный штаб, в том числе вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций и администрации внутригородского района посетил гаражный кооператив, где произошло падение обломков БПЛА. "На месте падения обломков сбитого беспилотника в гаражном кооперативе … полностью ликвидированы все последствия. В работах в течение дня задействовали порядка 10 единиц техники. Готов полный перечень повреждённых объектов. Будем взаимодействовать с собственниками в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении. В пресс-службе городской администрации сообщили о том, что вывезли 60 кубометров мусора. Мэр Сочи также рассказал, что посетил одну из пострадавших женщин в краевой больнице в Адлере, врачи оценивают её состояние как стабильное.
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
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происшествия, сочи, адлер, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сочи, Адлер, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
В Сочи ликвидировали последствия падения обломков БПЛА

Прошунин: последствия падения обломков БПЛА в Адлере полностью ликвидированы

© Фото : пресс-служба администрации города СочиПоследствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи
Последствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Сочи
Последствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи
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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Последствия на месте падения обломков сбитого БПЛА в Адлере полностью ликвидированы, готов перечень поврежденных объектов, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.
В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали одиннадцать человек, еще два человека погибли.
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В четверг он провел выездной оперативный штаб, в том числе вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций и администрации внутригородского района посетил гаражный кооператив, где произошло падение обломков БПЛА.
"На месте падения обломков сбитого беспилотника в гаражном кооперативе … полностью ликвидированы все последствия. В работах в течение дня задействовали порядка 10 единиц техники. Готов полный перечень повреждённых объектов. Будем взаимодействовать с собственниками в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе городской администрации сообщили о том, что вывезли 60 кубометров мусора.
Мэр Сочи также рассказал, что посетил одну из пострадавших женщин в краевой больнице в Адлере, врачи оценивают её состояние как стабильное.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСочиАдлерКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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