https://ria.ru/20250724/sochi-2031279318.html

В Сочи ликвидировали последствия падения обломков БПЛА

В Сочи ликвидировали последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025

В Сочи ликвидировали последствия падения обломков БПЛА

Последствия на месте падения обломков сбитого БПЛА в Адлере полностью ликвидированы, готов перечень поврежденных объектов, написал в Telegram-канале глава Сочи... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:32:00+03:00

2025-07-24T23:32:00+03:00

2025-07-24T23:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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адлер

краснодарский край

вениамин кондратьев

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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Последствия на месте падения обломков сбитого БПЛА в Адлере полностью ликвидированы, готов перечень поврежденных объектов, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали одиннадцать человек, еще два человека погибли. В четверг он провел выездной оперативный штаб, в том числе вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций и администрации внутригородского района посетил гаражный кооператив, где произошло падение обломков БПЛА. "На месте падения обломков сбитого беспилотника в гаражном кооперативе … полностью ликвидированы все последствия. В работах в течение дня задействовали порядка 10 единиц техники. Готов полный перечень повреждённых объектов. Будем взаимодействовать с собственниками в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении. В пресс-службе городской администрации сообщили о том, что вывезли 60 кубометров мусора. Мэр Сочи также рассказал, что посетил одну из пострадавших женщин в краевой больнице в Адлере, врачи оценивают её состояние как стабильное.

https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html

https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html

сочи

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происшествия, сочи, адлер, краснодарский край, вениамин кондратьев