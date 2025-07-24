https://ria.ru/20250724/sochi-2031254495.html

Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13

Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13 - РИА Новости, 24.07.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13

Число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи увеличилось до тринадцати - в течение четверга в больницы города обратились ещё два человека, сообщили в оперативном... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:02:00+03:00

2025-07-24T20:02:00+03:00

2025-07-24T20:02:00+03:00

сочи

краснодарский край

вениамин кондратьев

происшествия

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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи увеличилось до тринадцати - в течение четверга в больницы города обратились ещё два человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали одиннадцать человек, еще два человека погибли. "Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека", - говорится в сообщении оперштаба. Сообщается, что обратившимся в больницы оказана амбулаторная помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сочи

краснодарский край

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сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия