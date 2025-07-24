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Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13 - РИА Новости, 24.07.2025
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20:02 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sochi-2031254495.html
Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13
Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13 - РИА Новости, 24.07.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13
Число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи увеличилось до тринадцати - в течение четверга в больницы города обратились ещё два человека, сообщили в оперативном... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:02:00+03:00
2025-07-24T20:02:00+03:00
сочи
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи увеличилось до тринадцати - в течение четверга в больницы города обратились ещё два человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали одиннадцать человек, еще два человека погибли. "Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека", - говорится в сообщении оперштаба. Сообщается, что обратившимся в больницы оказана амбулаторная помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия
Сочи, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13

Число пострадавших после атаки БПЛА ВСУ в Сочи увеличилось до 13

© Фото : пресс-служба администрации города СочиЛиквидация последствий ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи
Ликвидация последствий ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Сочи
Ликвидация последствий ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи увеличилось до тринадцати - в течение четверга в больницы города обратились ещё два человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали одиннадцать человек, еще два человека погибли.
"Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека", - говорится в сообщении оперштаба.
Сообщается, что обратившимся в больницы оказана амбулаторная помощь.
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