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Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13
Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13 - РИА Новости, 24.07.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13
Число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи увеличилось до тринадцати - в течение четверга в больницы города обратились ещё два человека, сообщили в оперативном... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:02:00+03:00
2025-07-24T20:02:00+03:00
2025-07-24T20:02:00+03:00
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи увеличилось до тринадцати - в течение четверга в больницы города обратились ещё два человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали одиннадцать человек, еще два человека погибли. "Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека", - говорится в сообщении оперштаба. Сообщается, что обратившимся в больницы оказана амбулаторная помощь.
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сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия
Сочи, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ в Сочи выросло до 13
Число пострадавших после атаки БПЛА ВСУ в Сочи увеличилось до 13