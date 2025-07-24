https://ria.ru/20250724/sochi-2031176399.html

В оперштабе рассказали о состоянии одного из пострадавших при атаке в Сочи

В оперштабе рассказали о состоянии одного из пострадавших при атаке в Сочи - РИА Новости, 24.07.2025

В оперштабе рассказали о состоянии одного из пострадавших при атаке в Сочи

Состояние инспектора ДПС, пострадавшего в Сочи при атаке БПЛА и доставленного санавиацией в больницу, стабильное, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:45:00+03:00

2025-07-24T15:45:00+03:00

2025-07-24T15:45:00+03:00

происшествия

краснодарский край

сочи

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Состояние инспектора ДПС, пострадавшего в Сочи при атаке БПЛА и доставленного санавиацией в больницу, стабильное, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице. "Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное. Эвакуацию раненого инспектора, как ранее отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, организовали при первой возможности", - говорится в сообщении. Сообщается, что в краевой клинической больнице №1 у пострадавшего диагностировали осколочные ранения бедра и обоих голеней.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031099410.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев