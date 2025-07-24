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В оперштабе рассказали о состоянии одного из пострадавших при атаке в Сочи - РИА Новости, 24.07.2025
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15:45 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sochi-2031176399.html
В оперштабе рассказали о состоянии одного из пострадавших при атаке в Сочи
В оперштабе рассказали о состоянии одного из пострадавших при атаке в Сочи - РИА Новости, 24.07.2025
В оперштабе рассказали о состоянии одного из пострадавших при атаке в Сочи
Состояние инспектора ДПС, пострадавшего в Сочи при атаке БПЛА и доставленного санавиацией в больницу, стабильное, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:45:00+03:00
2025-07-24T15:45:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Состояние инспектора ДПС, пострадавшего в Сочи при атаке БПЛА и доставленного санавиацией в больницу, стабильное, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице. "Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное. Эвакуацию раненого инспектора, как ранее отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, организовали при первой возможности", - говорится в сообщении. Сообщается, что в краевой клинической больнице №1 у пострадавшего диагностировали осколочные ранения бедра и обоих голеней.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031099410.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Вениамин Кондратьев
В оперштабе рассказали о состоянии одного из пострадавших при атаке в Сочи

Состояние пострадавшего в Сочи при атаке БПЛА инспектора ДПС стабильное

© Фото : пресс-служба администрации города СочиПоследствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи
Последствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Сочи
Последствия ночной атаки БПЛА ВСУ на Сочи
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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Состояние инспектора ДПС, пострадавшего в Сочи при атаке БПЛА и доставленного санавиацией в больницу, стабильное, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В ночь на четверг город подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.
"Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное. Эвакуацию раненого инспектора, как ранее отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, организовали при первой возможности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в краевой клинической больнице №1 у пострадавшего диагностировали осколочные ранения бедра и обоих голеней.
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи
Вчера, 12:06
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиВениамин Кондратьев
 
 
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