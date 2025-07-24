Рейтинг@Mail.ru
Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 24.07.2025 (обновлено: 16:59 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sochi-2031099410.html
Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи
Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи - РИА Новости, 24.07.2025
Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи
Двое сотрудников РЖД получили смертельные ранения при ночном налете украинских беспилотников на Сочи, еще трое находятся в больнице, сообщили в компании. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:06:00+03:00
2025-07-24T16:59:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031054709_0:130:801:580_1920x0_80_0_0_267446e9a21d60692cb75ad4e30c2531.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Двое сотрудников РЖД получили смертельные ранения при ночном налете украинских беспилотников на Сочи, еще трое находятся в больнице, сообщили в компании. "Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали пятеро работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей", — говорится в публикации.Компания принесла соболезнования родным и близким погибших и заверила, что окажет всю необходимую помощь им и пострадавшим. Минувшей ночью Сочи подвергся атаке дронов ВСУ. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, в Адлерском районе из-за падения обломков погибли две женщины. Еще 11 человек получили ранения, в том числе сотрудник ДПС.Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы, там начался пожар, который оперативно потушили.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот удар прицельной террористической атакой по мирным жителям.
https://ria.ru/20250724/peskov-2031076788.html
https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031054709_0:128:800:728_1920x0_80_0_0_11266fc13db628181c501badf5ecea08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, федеральная пассажирская компания, ржд
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи

В РЖД сообщили о смерти 2 сотрудниц при атаке БПЛА ВСУ в Сочи

Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Двое сотрудников РЖД получили смертельные ранения при ночном налете украинских беспилотников на Сочи, еще трое находятся в больнице, сообщили в компании.
"Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали пятеро работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей", — говорится в публикации.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил Песков
Вчера, 11:06
Компания принесла соболезнования родным и близким погибших и заверила, что окажет всю необходимую помощь им и пострадавшим.
Минувшей ночью Сочи подвергся атаке дронов ВСУ. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, в Адлерском районе из-за падения обломков погибли две женщины. Еще 11 человек получили ранения, в том числе сотрудник ДПС.
Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы, там начался пожар, который оперативно потушили.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот удар прицельной террористической атакой по мирным жителям.
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА
Вчера, 09:28
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала