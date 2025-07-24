https://ria.ru/20250724/sochi-2031099410.html

Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи

Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи - РИА Новости, 24.07.2025

Двое сотрудников РЖД погибли при атаке ВСУ в Сочи

Двое сотрудников РЖД получили смертельные ранения при ночном налете украинских беспилотников на Сочи, еще трое находятся в больнице, сообщили в компании. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:06:00+03:00

2025-07-24T12:06:00+03:00

2025-07-24T16:59:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Двое сотрудников РЖД получили смертельные ранения при ночном налете украинских беспилотников на Сочи, еще трое находятся в больнице, сообщили в компании. "Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали пятеро работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей", — говорится в публикации.Компания принесла соболезнования родным и близким погибших и заверила, что окажет всю необходимую помощь им и пострадавшим. Минувшей ночью Сочи подвергся атаке дронов ВСУ. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, в Адлерском районе из-за падения обломков погибли две женщины. Еще 11 человек получили ранения, в том числе сотрудник ДПС.Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы, там начался пожар, который оперативно потушили.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот удар прицельной террористической атакой по мирным жителям.

https://ria.ru/20250724/peskov-2031076788.html

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сочи

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происшествия, сочи, краснодарский край, федеральная пассажирская компания, ржд