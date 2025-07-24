https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html

Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА

Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025

Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА

Инфраструктура и аэропорт Сочи после атаки БПЛА работают штатно, есть задержки рейсов, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:28:00+03:00

2025-07-24T09:28:00+03:00

2025-07-24T10:01:00+03:00

сочи

происшествия

краснодарский край

черное море

дмитрий плишкин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Инфраструктура и аэропорт Сочи после атаки БПЛА работают штатно, есть задержки рейсов, сообщила пресс-служба администрации города."Инфраструктура курорта функционирует в штатном режиме. В Адлерском районе на территории гаражного кооператива по ул. Авиационной, где из-за падения обломков БПЛА произошел пожар, сегодня будет организован разбор завалов. Ситуация на ФТ Сириус на контроле у главы администрации Дмитрия Плишкина. Сейчас угрозы с воздуха нет. Аэропорт принимает воздушные суда штатно, наблюдается задержка некоторых рейсов", - говорится в сообщении.Сообщается, что глава города Андрей Прошунин взял ситуацию под личный контроль.В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атак двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны РФ опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов - 21 из них над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ Сириус.

https://ria.ru/20250724/sochi--2031054456.html

сочи

краснодарский край

черное море

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сочи, происшествия, краснодарский край, черное море, дмитрий плишкин, министерство обороны рф (минобороны рф)