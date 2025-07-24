https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА
Инфраструктура и аэропорт Сочи после атаки БПЛА работают штатно, есть задержки рейсов, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:28:00+03:00
2025-07-24T09:28:00+03:00
2025-07-24T10:01:00+03:00
сочи
происшествия
краснодарский край
черное море
дмитрий плишкин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_236:449:3076:2047_1920x0_80_0_0_31929f11d618120b05500ac8c2ad1108.jpg
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Инфраструктура и аэропорт Сочи после атаки БПЛА работают штатно, есть задержки рейсов, сообщила пресс-служба администрации города."Инфраструктура курорта функционирует в штатном режиме. В Адлерском районе на территории гаражного кооператива по ул. Авиационной, где из-за падения обломков БПЛА произошел пожар, сегодня будет организован разбор завалов. Ситуация на ФТ Сириус на контроле у главы администрации Дмитрия Плишкина. Сейчас угрозы с воздуха нет. Аэропорт принимает воздушные суда штатно, наблюдается задержка некоторых рейсов", - говорится в сообщении.Сообщается, что глава города Андрей Прошунин взял ситуацию под личный контроль.В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атак двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны РФ опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов - 21 из них над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ Сириус.
https://ria.ru/20250724/sochi--2031054456.html
сочи
краснодарский край
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8b34b1d99f31b4747439ed7ecc700cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, краснодарский край, черное море, дмитрий плишкин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сочи, Происшествия, Краснодарский край, Черное море, Дмитрий Плишкин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА
Инфраструктура и аэропорт Сочи после ночной атаки БПЛА работают штатно