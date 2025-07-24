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Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
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09:28 24.07.2025 (обновлено: 10:01 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА
Инфраструктура и аэропорт Сочи после атаки БПЛА работают штатно, есть задержки рейсов, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:28:00+03:00
2025-07-24T10:01:00+03:00
сочи
происшествия
краснодарский край
черное море
дмитрий плишкин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Инфраструктура и аэропорт Сочи после атаки БПЛА работают штатно, есть задержки рейсов, сообщила пресс-служба администрации города."Инфраструктура курорта функционирует в штатном режиме. В Адлерском районе на территории гаражного кооператива по ул. Авиационной, где из-за падения обломков БПЛА произошел пожар, сегодня будет организован разбор завалов. Ситуация на ФТ Сириус на контроле у главы администрации Дмитрия Плишкина. Сейчас угрозы с воздуха нет. Аэропорт принимает воздушные суда штатно, наблюдается задержка некоторых рейсов", - говорится в сообщении.Сообщается, что глава города Андрей Прошунин взял ситуацию под личный контроль.В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атак двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны РФ опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов - 21 из них над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ Сириус.
https://ria.ru/20250724/sochi--2031054456.html
сочи
краснодарский край
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сочи, происшествия, краснодарский край, черное море, дмитрий плишкин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сочи, Происшествия, Краснодарский край, Черное море, Дмитрий Плишкин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА

Инфраструктура и аэропорт Сочи после ночной атаки БПЛА работают штатно

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на морской грузовой порт в Сочи
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на морской грузовой порт в Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Инфраструктура и аэропорт Сочи после атаки БПЛА работают штатно, есть задержки рейсов, сообщила пресс-служба администрации города.
"Инфраструктура курорта функционирует в штатном режиме. В Адлерском районе на территории гаражного кооператива по ул. Авиационной, где из-за падения обломков БПЛА произошел пожар, сегодня будет организован разбор завалов. Ситуация на ФТ Сириус на контроле у главы администрации Дмитрия Плишкина. Сейчас угрозы с воздуха нет. Аэропорт принимает воздушные суда штатно, наблюдается задержка некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что глава города Андрей Прошунин взял ситуацию под личный контроль.
В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атак двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.
В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны РФ опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов - 21 из них над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ Сириус.
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СочиПроисшествияКраснодарский крайЧерное мореДмитрий ПлишкинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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