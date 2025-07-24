https://ria.ru/20250724/sochi-2031021994.html

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 24.07.2025

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:11:00+03:00

2025-07-24T03:11:00+03:00

2025-07-24T03:19:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Сочи накануне - в 23.08 мск среды."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250724/aeroport-2031022586.html

сочи

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко