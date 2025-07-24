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В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 24.07.2025
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03:11 24.07.2025 (обновлено: 03:19 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sochi-2031021994.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 24.07.2025
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:11:00+03:00
2025-07-24T03:19:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Сочи накануне - в 23.08 мск среды."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250724/aeroport-2031022586.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Сочи
Международный аэропорт Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Международный аэропорт Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Сочи накануне - в 23.08 мск среды.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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Вчера, 03:18
 
СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьАртем Кореняко
 
 
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