https://ria.ru/20250724/sochi-2031020139.html

В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина

В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 24.07.2025

В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина

При падении обломков беспилотника в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:48:00+03:00

2025-07-24T02:48:00+03:00

2025-07-24T15:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

сочи

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При падении обломков беспилотника в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале."В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения", — говорится в сообщении оперштаба.Там уточнили, что женщина умерла на месте. Пострадавшую госпитализировали. Обе жительницы Сочи в момент падения фрагментов дрона находились на улице.На месте ЧП работают специальные и экстренные службы.

https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029605467.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, происшествия, краснодарский край