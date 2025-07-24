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В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 24.07.2025
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина
При падении обломков беспилотника в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:48:00+03:00
2025-07-24T02:48:00+03:00
2025-07-24T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При падении обломков беспилотника в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале."В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения", — говорится в сообщении оперштаба.Там уточнили, что женщина умерла на месте. Пострадавшую госпитализировали. Обе жительницы Сочи в момент падения фрагментов дрона находились на улице.На месте ЧП работают специальные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029605467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Происшествия, Краснодарский край
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина
В Сочи из-за падения обломков БПЛА погибла женщина, еще одна тяжело ранена