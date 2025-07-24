Рейтинг@Mail.ru
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 24.07.2025 (обновлено: 15:16 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sochi-2031020139.html
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 24.07.2025
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина
При падении обломков беспилотника в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:48:00+03:00
2025-07-24T15:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031054731_0:185:1267:898_1920x0_80_0_0_ef7b6c47794c399f8dde88410fc0349e.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При падении обломков беспилотника в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале."В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения", — говорится в сообщении оперштаба.Там уточнили, что женщина умерла на месте. Пострадавшую госпитализировали. Обе жительницы Сочи в момент падения фрагментов дрона находились на улице.На месте ЧП работают специальные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029605467.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031054731_0:47:1267:997_1920x0_80_0_0_857c64065a1155ab8c8e07af9a160757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Происшествия, Краснодарский край
В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина

В Сочи из-за падения обломков БПЛА погибла женщина, еще одна тяжело ранена

Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При падении обломков беспилотника в Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения", — говорится в сообщении оперштаба.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
При атаке БПЛА на Белгородскую область погибла женщина
17 июля, 05:10
Там уточнили, что женщина умерла на месте. Пострадавшую госпитализировали. Обе жительницы Сочи в момент падения фрагментов дрона находились на улице.
На месте ЧП работают специальные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСочиПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала