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Умер актер Валерий Смирнов - РИА Новости, 24.07.2025
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Культура
 
19:24 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/smirnov-2031247654.html
Умер актер Валерий Смирнов
Умер актер Валерий Смирнов - РИА Новости, 24.07.2025
Умер актер Валерий Смирнов
Заслуженный артист РФ, актер ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова Валерий Смирнов скончался на 81-м году жизни, сообщает театр. РИА Новости, 24.07.2025
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Заслуженный артист РФ, актер ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова Валерий Смирнов скончался на 81-м году жизни, сообщает театр. "Двадцать третьего июля ушел из жизни актер Волковского театра, заслуженный артист России Валерий Павлович Смирнов… О дате и времени прощания с заслуженным артистом Российской Федерации Валерием Павловичем Смирновым будет объявлено дополнительно", - говорится в Telegram-канале театра. Смирнов родился 25 января 1945 года. В 1962 году он был принят в Ярославское театральное училище на курс Фирса Шишигина. В 1966 году был приглашён в труппу Волковского театра. Но уже в 1967 году стал играть в Великолукском драматическом театре. В 1971-1987 годах служил в Гомельском драматическом театре. В 1987 году Смирнов вернулся в труппу театра имени Фёдора Волкова. "На сцене Первого русского он создал замечательную галерею разнообразных сценических характеров. Актёрское мастерство Валерия Смирнова, его большой вклад в репертуар Российского государственного академического театра имени Фёдора Волкова в 2004 году были отмечены присвоением ему почётного звания заслуженный артист Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Культура, Россия
Умер актер Валерий Смирнов

Заслуженный артист РФ Валерий Смирнов умер в возрасте 80 лет

© Фото : Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова Заслуженный артист России Валерий Смирнов
Заслуженный артист России Валерий Смирнов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова
Заслуженный артист России Валерий Смирнов . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Заслуженный артист РФ, актер ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова Валерий Смирнов скончался на 81-м году жизни, сообщает театр.
"Двадцать третьего июля ушел из жизни актер Волковского театра, заслуженный артист России Валерий Павлович Смирнов… О дате и времени прощания с заслуженным артистом Российской Федерации Валерием Павловичем Смирновым будет объявлено дополнительно", - говорится в Telegram-канале театра.
Смирнов родился 25 января 1945 года. В 1962 году он был принят в Ярославское театральное училище на курс Фирса Шишигина. В 1966 году был приглашён в труппу Волковского театра. Но уже в 1967 году стал играть в Великолукском драматическом театре. В 1971-1987 годах служил в Гомельском драматическом театре. В 1987 году Смирнов вернулся в труппу театра имени Фёдора Волкова.
"На сцене Первого русского он создал замечательную галерею разнообразных сценических характеров. Актёрское мастерство Валерия Смирнова, его большой вклад в репертуар Российского государственного академического театра имени Фёдора Волкова в 2004 году были отмечены присвоением ему почётного звания заслуженный артист Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 
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