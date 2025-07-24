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Умер актер Валерий Смирнов

Умер актер Валерий Смирнов - РИА Новости, 24.07.2025

Умер актер Валерий Смирнов

Заслуженный артист РФ, актер ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова Валерий Смирнов скончался на 81-м году жизни, сообщает театр. РИА Новости, 24.07.2025

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Заслуженный артист РФ, актер ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова Валерий Смирнов скончался на 81-м году жизни, сообщает театр. "Двадцать третьего июля ушел из жизни актер Волковского театра, заслуженный артист России Валерий Павлович Смирнов… О дате и времени прощания с заслуженным артистом Российской Федерации Валерием Павловичем Смирновым будет объявлено дополнительно", - говорится в Telegram-канале театра. Смирнов родился 25 января 1945 года. В 1962 году он был принят в Ярославское театральное училище на курс Фирса Шишигина. В 1966 году был приглашён в труппу Волковского театра. Но уже в 1967 году стал играть в Великолукском драматическом театре. В 1971-1987 годах служил в Гомельском драматическом театре. В 1987 году Смирнов вернулся в труппу театра имени Фёдора Волкова. "На сцене Первого русского он создал замечательную галерею разнообразных сценических характеров. Актёрское мастерство Валерия Смирнова, его большой вклад в репертуар Российского государственного академического театра имени Фёдора Волкова в 2004 году были отмечены присвоением ему почётного звания заслуженный артист Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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