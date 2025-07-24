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СМИ: Киев ждут серьезные последствия, если он не исправит ситуацию с НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
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20:00 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/smi-2031254035.html
СМИ: Киев ждут серьезные последствия, если он не исправит ситуацию с НАБУ
СМИ: Киев ждут серьезные последствия, если он не исправит ситуацию с НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
СМИ: Киев ждут серьезные последствия, если он не исправит ситуацию с НАБУ
Депутат Европарламента от Дании Кристель Шальдемосе считает, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:00:00+03:00
2025-07-24T20:00:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
европарламент
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Европарламента от Дании Кристель Шальдемосе считает, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны, в том числе относительно ее членства в Евросоюзе и помощи киевскому режиму со стороны интеграционного объединения, сообщила телерадиокомпания DR. "Если Украина не исправится в борьбе с коррупцией в стране, это может иметь серьезные последствия. Это касается как стремления страны стать членом ЕС, так и поддержки ЕС в адрес находящейся в состоянии конфликта страны, заявила Кристель Шальдемосе", - говорится в материале DR. Депутат убеждена, что в случае, если Владимир Зеленский не сделает все, "как подобает", то ситуация обернется таким образом, что Украине может быть сложно добиться членства в Европейском союзе. Другой евродепутат от Дании, Андерс Вистисен, назвал "безумием", когда государство, получающее многомиллиардную помощь, в частности от Дании, занимается ослаблением независимых антикоррупционных органов. Он полагает, что Зеленский должен "откатить" принятые им меры. "Во всяком случае, мне кажется, что... пока это (ситуация с антикоррупционными органами - ред.) не решится, не надо ускорять переговоры (о вступлении Украины в Евросоюз - ред.). Это также направит ужасный сигнал другим странам-кандидатам на вступление в ЕС", - заявил евродепутат телерадиокомпании. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ объявили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250724/nabu-2031249914.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европарламент
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европарламент
СМИ: Киев ждут серьезные последствия, если он не исправит ситуацию с НАБУ

DR: Украину ждут серьезные последствия, если ситуация с НАБУ не исправят

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Европарламента от Дании Кристель Шальдемосе считает, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны, в том числе относительно ее членства в Евросоюзе и помощи киевскому режиму со стороны интеграционного объединения, сообщила телерадиокомпания DR.
"Если Украина не исправится в борьбе с коррупцией в стране, это может иметь серьезные последствия. Это касается как стремления страны стать членом ЕС, так и поддержки ЕС в адрес находящейся в состоянии конфликта страны, заявила Кристель Шальдемосе", - говорится в материале DR.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Зеленский обещает усилить НАБУ ради сохранения власти, считает депутат
Вчера, 19:39
Депутат убеждена, что в случае, если Владимир Зеленский не сделает все, "как подобает", то ситуация обернется таким образом, что Украине может быть сложно добиться членства в Европейском союзе.
Другой евродепутат от Дании, Андерс Вистисен, назвал "безумием", когда государство, получающее многомиллиардную помощь, в частности от Дании, занимается ослаблением независимых антикоррупционных органов. Он полагает, что Зеленский должен "откатить" принятые им меры.
"Во всяком случае, мне кажется, что... пока это (ситуация с антикоррупционными органами - ред.) не решится, не надо ускорять переговоры (о вступлении Украины в Евросоюз - ред.). Это также направит ужасный сигнал другим странам-кандидатам на вступление в ЕС", - заявил евродепутат телерадиокомпании.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg
Вчера, 09:39
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ объявили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии намерены оспорить документ в конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Глава Евросовета потребовал объяснений от Киева после ограничения НАБУ
23 июля, 21:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Европарламент
 
 
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