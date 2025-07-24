https://ria.ru/20250724/smi-2031254035.html

СМИ: Киев ждут серьезные последствия, если он не исправит ситуацию с НАБУ

СМИ: Киев ждут серьезные последствия, если он не исправит ситуацию с НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025

СМИ: Киев ждут серьезные последствия, если он не исправит ситуацию с НАБУ

Депутат Европарламента от Дании Кристель Шальдемосе считает, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:00:00+03:00

2025-07-24T20:00:00+03:00

2025-07-24T20:00:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

европарламент

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Европарламента от Дании Кристель Шальдемосе считает, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны, в том числе относительно ее членства в Евросоюзе и помощи киевскому режиму со стороны интеграционного объединения, сообщила телерадиокомпания DR. "Если Украина не исправится в борьбе с коррупцией в стране, это может иметь серьезные последствия. Это касается как стремления страны стать членом ЕС, так и поддержки ЕС в адрес находящейся в состоянии конфликта страны, заявила Кристель Шальдемосе", - говорится в материале DR. Депутат убеждена, что в случае, если Владимир Зеленский не сделает все, "как подобает", то ситуация обернется таким образом, что Украине может быть сложно добиться членства в Европейском союзе. Другой евродепутат от Дании, Андерс Вистисен, назвал "безумием", когда государство, получающее многомиллиардную помощь, в частности от Дании, занимается ослаблением независимых антикоррупционных органов. Он полагает, что Зеленский должен "откатить" принятые им меры. "Во всяком случае, мне кажется, что... пока это (ситуация с антикоррупционными органами - ред.) не решится, не надо ускорять переговоры (о вступлении Украины в Евросоюз - ред.). Это также направит ужасный сигнал другим странам-кандидатам на вступление в ЕС", - заявил евродепутат телерадиокомпании. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ объявили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250724/nabu-2031249914.html

https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html

https://ria.ru/20250723/nabu-2030992639.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европарламент