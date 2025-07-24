https://ria.ru/20250724/smi-2031034350.html

Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа

Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа - РИА Новости, 24.07.2025

Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа

СМИ часто становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:57:00+03:00

2025-07-24T06:57:00+03:00

2025-07-24T06:57:00+03:00

чжэнчжоу

хэнань

китай

дмитрий горностаев

шос

общество

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл - РИА Новости. СМИ часто становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем манипуляции общественным сознанием, в том числе с использованием ИИ, заявил в четверг заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. "Сегодня одним из главных дестабилизирующих факторов международных отношений остается неоколониализм - бывшие метрополии стремятся сохранить экономическое и политическое давление и навязывают свою позицию по ключевым вопросам. Одновременно усиливается конкуренция за международное технологическое лидерство, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта", - заявил Горностаев, выступая на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул, что "все эти процессы в значительной мере затрагивают и медиасферу, зачастую СМИ становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем манипуляции общественным сознанием, в том числе с использованием ИИ". "Мы убеждены, что открытый диалог медиа и экспертного сообщества государств ШОС, основанный на плюрализме мнений и уважении интересов друг друга, позволит в полной мере реализовать потенциал доверия между нами и достичь практических результатов в самых разных сферах сотрудничества", - подчеркнул Горностаев. Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае.

https://ria.ru/20250724/shos-2031034069.html

https://ria.ru/20241014/ii-1978011040.html

чжэнчжоу

хэнань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чжэнчжоу, хэнань, китай, дмитрий горностаев, шос, общество