Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа
Горностаев: некоторые страны используют СМИ для информационной экспансии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Архивное фото
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл - РИА Новости. СМИ часто становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем манипуляции общественным сознанием, в том числе с использованием ИИ, заявил в четверг заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
"Сегодня одним из главных дестабилизирующих факторов международных отношений остается неоколониализм - бывшие метрополии стремятся сохранить экономическое и политическое давление и навязывают свою позицию по ключевым вопросам. Одновременно усиливается конкуренция за международное технологическое лидерство, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта", - заявил Горностаев, выступая на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества.
Он подчеркнул, что "все эти процессы в значительной мере затрагивают и медиасферу, зачастую СМИ становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем манипуляции общественным сознанием, в том числе с использованием ИИ".
"Мы убеждены, что открытый диалог медиа и экспертного сообщества государств ШОС, основанный на плюрализме мнений и уважении интересов друг друга, позволит в полной мере реализовать потенциал доверия между нами и достичь практических результатов в самых разных сферах сотрудничества", - подчеркнул Горностаев.
Замглавреда "России сегодня" рассказал о влиянии ИИ на СМИ
14 октября 2024, 18:03