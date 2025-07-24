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Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа - РИА Новости, 24.07.2025
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06:57 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/smi-2031034350.html
Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа
Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа - РИА Новости, 24.07.2025
Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа
СМИ часто становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:57:00+03:00
2025-07-24T06:57:00+03:00
чжэнчжоу
хэнань
китай
дмитрий горностаев
шос
общество
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл - РИА Новости. СМИ часто становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем манипуляции общественным сознанием, в том числе с использованием ИИ, заявил в четверг заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. "Сегодня одним из главных дестабилизирующих факторов международных отношений остается неоколониализм - бывшие метрополии стремятся сохранить экономическое и политическое давление и навязывают свою позицию по ключевым вопросам. Одновременно усиливается конкуренция за международное технологическое лидерство, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта", - заявил Горностаев, выступая на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул, что "все эти процессы в значительной мере затрагивают и медиасферу, зачастую СМИ становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем манипуляции общественным сознанием, в том числе с использованием ИИ". "Мы убеждены, что открытый диалог медиа и экспертного сообщества государств ШОС, основанный на плюрализме мнений и уважении интересов друг друга, позволит в полной мере реализовать потенциал доверия между нами и достичь практических результатов в самых разных сферах сотрудничества", - подчеркнул Горностаев. Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае.
https://ria.ru/20250724/shos-2031034069.html
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чжэнчжоу, хэнань, китай, дмитрий горностаев, шос, общество
Чжэнчжоу, Хэнань, Китай, Дмитрий Горностаев, ШОС, Общество
Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа

Горностаев: некоторые страны используют СМИ для информационной экспансии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Архивное фото
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл - РИА Новости. СМИ часто становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем манипуляции общественным сознанием, в том числе с использованием ИИ, заявил в четверг заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
"Сегодня одним из главных дестабилизирующих факторов международных отношений остается неоколониализм - бывшие метрополии стремятся сохранить экономическое и политическое давление и навязывают свою позицию по ключевым вопросам. Одновременно усиливается конкуренция за международное технологическое лидерство, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта", - заявил Горностаев, выступая на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества.
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Он подчеркнул, что "все эти процессы в значительной мере затрагивают и медиасферу, зачастую СМИ становятся инструментом геополитической и информационной экспансии отдельно взятых стран, подрывая ценности суверенитета и взаимного уважения путем манипуляции общественным сознанием, в том числе с использованием ИИ".
"Мы убеждены, что открытый диалог медиа и экспертного сообщества государств ШОС, основанный на плюрализме мнений и уважении интересов друг друга, позволит в полной мере реализовать потенциал доверия между нами и достичь практических результатов в самых разных сферах сотрудничества", - подчеркнул Горностаев.
Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае.
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ЧжэнчжоуХэнаньКитайДмитрий ГорностаевШОСОбщество
 
 
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