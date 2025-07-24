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Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой - РИА Новости, 24.07.2025
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18:45 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/slutskij-2031241434.html
Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой
Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой - РИА Новости, 24.07.2025
Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что возьмет на контроль дело о надругательстве детей мигрантов над малолетней в Калужской области. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:45:00+03:00
2025-07-24T18:45:00+03:00
россия
калужская область
боровский район
леонид слуцкий (политик)
владислав шапша
вячеслав володин
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что возьмет на контроль дело о надругательстве детей мигрантов над малолетней в Калужской области. Во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что, по данным правоохранительных органов, детей девяти и 11-ти лет из двух семей мигрантов поместили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района, а их родителей задержали. По данным Шапши, родители детей - граждане другой страны, они находились на территории региона с нарушениями. Губернатор подчеркнул, что попросил выяснить, как родители преступников оказались в регионе, получили документы и работу. Как в четверг сообщил СУ СК по региону, в отношении четырех родителей возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. "Ситуацию возьмем на контроль и обратимся в соответствующие правоохранительные структуры, чтобы никто не посмел спустить расследование на тормоза. Нельзя допустить, чтобы их всех теперь просто депортировали, как будто ничего и не произошло, а они потом вернулись бы к нам, изменив одну букву в имени в документах", - сказал агентству Слуцкий. По мнению лидера ЛДПР, необходимо внимательно присмотреться к "заезжим семьям", как там занимаются воспитанием других детей, и лишать родительских прав за такое "воспитание". "Согласно статистике Следственного комитета РФ по преступлениям несовершеннолетних мигрантов, за 2024 год рост составил 8%, а за первое полугодие 2025 года рост - 13 %. Тяжких преступлений стало больше на 82%. Преступная подростковая волна превращается в цунами, и начинается она чаще всего в семьях мигрантов", - отметил Слуцкий. Парламентарий добавил, что ЛДПР выступает за принятие жестких мер, в том числе за запрет въезда в Россию семьям мигрантов. "Пусть работают, если нужно, но без детей, жен. Надеяться на воспитание и надзор в семьях мигрантов - наивно, это их проблемы: отработал - уехал, занимайся своим потомством на родине, а нам важнее безопасность", - заключил Слуцкий. Госдума 17 июля приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
https://ria.ru/20250722/zakon-2030628642.html
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россия
калужская область
боровский район
калуга
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россия, калужская область, боровский район, леонид слуцкий (политик), владислав шапша, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), калуга, происшествия
Россия, Калужская область, Боровский район, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Шапша, Вячеслав Володин, ЛДПР, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Калуга, Происшествия
Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой

ЛДПР возьмет на контроль дело о надругательстве детей мигрантов над малолетней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что возьмет на контроль дело о надругательстве детей мигрантов над малолетней в Калужской области.
Во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что, по данным правоохранительных органов, детей девяти и 11-ти лет из двух семей мигрантов поместили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района, а их родителей задержали. По данным Шапши, родители детей - граждане другой страны, они находились на территории региона с нарушениями. Губернатор подчеркнул, что попросил выяснить, как родители преступников оказались в регионе, получили документы и работу. Как в четверг сообщил СУ СК по региону, в отношении четырех родителей возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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"Ситуацию возьмем на контроль и обратимся в соответствующие правоохранительные структуры, чтобы никто не посмел спустить расследование на тормоза. Нельзя допустить, чтобы их всех теперь просто депортировали, как будто ничего и не произошло, а они потом вернулись бы к нам, изменив одну букву в имени в документах", - сказал агентству Слуцкий.
По мнению лидера ЛДПР, необходимо внимательно присмотреться к "заезжим семьям", как там занимаются воспитанием других детей, и лишать родительских прав за такое "воспитание".
"Согласно статистике Следственного комитета РФ по преступлениям несовершеннолетних мигрантов, за 2024 год рост составил 8%, а за первое полугодие 2025 года рост - 13 %. Тяжких преступлений стало больше на 82%. Преступная подростковая волна превращается в цунами, и начинается она чаще всего в семьях мигрантов", - отметил Слуцкий.
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Парламентарий добавил, что ЛДПР выступает за принятие жестких мер, в том числе за запрет въезда в Россию семьям мигрантов.
"Пусть работают, если нужно, но без детей, жен. Надеяться на воспитание и надзор в семьях мигрантов - наивно, это их проблемы: отработал - уехал, занимайся своим потомством на родине, а нам важнее безопасность", - заключил Слуцкий.
Госдума 17 июля приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
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РоссияКалужская областьБоровский районЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ШапшаВячеслав ВолодинЛДПРГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)КалугаПроисшествия
 
 
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