Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой
ЛДПР возьмет на контроль дело о надругательстве детей мигрантов над малолетней
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что возьмет на контроль дело о надругательстве детей мигрантов над малолетней в Калужской области.
Во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что, по данным правоохранительных органов, детей девяти и 11-ти лет из двух семей мигрантов поместили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района, а их родителей задержали. По данным Шапши, родители детей - граждане другой страны, они находились на территории региона с нарушениями. Губернатор подчеркнул, что попросил выяснить, как родители преступников оказались в регионе, получили документы и работу. Как в четверг сообщил СУ СК по региону, в отношении четырех родителей возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
"Ситуацию возьмем на контроль и обратимся в соответствующие правоохранительные структуры, чтобы никто не посмел спустить расследование на тормоза. Нельзя допустить, чтобы их всех теперь просто депортировали, как будто ничего и не произошло, а они потом вернулись бы к нам, изменив одну букву в имени в документах", - сказал агентству Слуцкий.
По мнению лидера ЛДПР, необходимо внимательно присмотреться к "заезжим семьям", как там занимаются воспитанием других детей, и лишать родительских прав за такое "воспитание".
"Согласно статистике Следственного комитета РФ по преступлениям несовершеннолетних мигрантов, за 2024 год рост составил 8%, а за первое полугодие 2025 года рост - 13 %. Тяжких преступлений стало больше на 82%. Преступная подростковая волна превращается в цунами, и начинается она чаще всего в семьях мигрантов", - отметил Слуцкий.
Парламентарий добавил, что ЛДПР выступает за принятие жестких мер, в том числе за запрет въезда в Россию семьям мигрантов.
"Пусть работают, если нужно, но без детей, жен. Надеяться на воспитание и надзор в семьях мигрантов - наивно, это их проблемы: отработал - уехал, занимайся своим потомством на родине, а нам важнее безопасность", - заключил Слуцкий.
Госдума 17 июля приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
В Калужской области пресекли канал незаконной миграции
29 апреля, 13:39