https://ria.ru/20250724/slutskij-2031241434.html

Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой

Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой - РИА Новости, 24.07.2025

Слуцкий возьмет на контроль дело о надругательстве над ребенком под Калугой

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что возьмет на контроль дело о надругательстве детей мигрантов над малолетней в Калужской области. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:45:00+03:00

2025-07-24T18:45:00+03:00

2025-07-24T18:45:00+03:00

россия

калужская область

боровский район

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что возьмет на контроль дело о надругательстве детей мигрантов над малолетней в Калужской области. Во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что, по данным правоохранительных органов, детей девяти и 11-ти лет из двух семей мигрантов поместили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района, а их родителей задержали. По данным Шапши, родители детей - граждане другой страны, они находились на территории региона с нарушениями. Губернатор подчеркнул, что попросил выяснить, как родители преступников оказались в регионе, получили документы и работу. Как в четверг сообщил СУ СК по региону, в отношении четырех родителей возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. "Ситуацию возьмем на контроль и обратимся в соответствующие правоохранительные структуры, чтобы никто не посмел спустить расследование на тормоза. Нельзя допустить, чтобы их всех теперь просто депортировали, как будто ничего и не произошло, а они потом вернулись бы к нам, изменив одну букву в имени в документах", - сказал агентству Слуцкий. По мнению лидера ЛДПР, необходимо внимательно присмотреться к "заезжим семьям", как там занимаются воспитанием других детей, и лишать родительских прав за такое "воспитание". "Согласно статистике Следственного комитета РФ по преступлениям несовершеннолетних мигрантов, за 2024 год рост составил 8%, а за первое полугодие 2025 года рост - 13 %. Тяжких преступлений стало больше на 82%. Преступная подростковая волна превращается в цунами, и начинается она чаще всего в семьях мигрантов", - отметил Слуцкий. Парламентарий добавил, что ЛДПР выступает за принятие жестких мер, в том числе за запрет въезда в Россию семьям мигрантов. "Пусть работают, если нужно, но без детей, жен. Надеяться на воспитание и надзор в семьях мигрантов - наивно, это их проблемы: отработал - уехал, занимайся своим потомством на родине, а нам важнее безопасность", - заключил Слуцкий. Госдума 17 июля приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.

https://ria.ru/20250722/zakon-2030628642.html

https://ria.ru/20250716/infektsiya-2029422963.html

https://ria.ru/20250429/kanal-2014046904.html

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россия, калужская область, боровский район, леонид слуцкий (политик), владислав шапша, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), калуга, происшествия