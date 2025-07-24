https://ria.ru/20250724/sledovateli-2031218704.html

Правоохранители заявили о следственных действиях с замглавы Химок

Правоохранители заявили о следственных действиях с замглавы Химок - РИА Новости, 24.07.2025

Правоохранители заявили о следственных действиях с замглавы Химок

Следственные действия проводятся с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:48:00+03:00

2025-07-24T17:48:00+03:00

2025-07-24T17:52:00+03:00

происшествия

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия проводятся с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "С Ириной Жданкиной проводятся следственные действия, решается вопрос о ее задержании по статье 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. В каком статусе находится Жданкина пока неизвестно.

https://ria.ru/20250724/politseyskiy--2031216004.html

химки (городской округ в московской области)

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2025

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происшествия, химки (городской округ в московской области)