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Правоохранители заявили о следственных действиях с замглавы Химок - РИА Новости, 24.07.2025
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17:48 24.07.2025 (обновлено: 17:52 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sledovateli-2031218704.html
Правоохранители заявили о следственных действиях с замглавы Химок
Правоохранители заявили о следственных действиях с замглавы Химок - РИА Новости, 24.07.2025
Правоохранители заявили о следственных действиях с замглавы Химок
Следственные действия проводятся с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:48:00+03:00
2025-07-24T17:52:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия проводятся с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "С Ириной Жданкиной проводятся следственные действия, решается вопрос о ее задержании по статье 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. В каком статусе находится Жданкина пока неизвестно.
https://ria.ru/20250724/politseyskiy--2031216004.html
химки (городской округ в московской области)
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происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
Правоохранители заявили о следственных действиях с замглавы Химок

С замглавы Химок Жданкиной проводятся следственные действия

© Фото : администрация городского округа ХимкиИрина Жданкина
Ирина Жданкина - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Ирина Жданкина . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия проводятся с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"С Ириной Жданкиной проводятся следственные действия, решается вопрос о ее задержании по статье 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
В каком статусе находится Жданкина пока неизвестно.
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