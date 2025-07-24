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Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ
Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ
Число погибших после взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб возросло до шести, сообщает местный телеканал Al Ehbariya со ссылкой на отделение... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:21:00+03:00
2025-07-24T16:21:00+03:00
2025-07-24T16:29:00+03:00
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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Число погибших после взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб возросло до шести, сообщает местный телеканал Al Ehbariya со ссылкой на отделение гражданской обороны провинции.Управление здравоохранения Идлиба в четверг сообщало о более 100 пострадавших, включая женщин и детей, и одном погибшем в результате взрыва на складе боеприпасов в провинции."Число жертв в результате взрыва в (городе - ред.) Маарет Мисрин на севере Идлиба достигло шести, согласно новым данным гражданской обороны", - говорится в сообщении.
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза)
Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ
Al Ehbariya: 6 человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Идлибе