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Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ

Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025

Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ

Число погибших после взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб возросло до шести, сообщает местный телеканал Al Ehbariya со ссылкой на отделение... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:21:00+03:00

2025-07-24T16:21:00+03:00

2025-07-24T16:29:00+03:00

в мире

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идлиб (мухафаза)

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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Число погибших после взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб возросло до шести, сообщает местный телеканал Al Ehbariya со ссылкой на отделение гражданской обороны провинции.Управление здравоохранения Идлиба в четверг сообщало о более 100 пострадавших, включая женщин и детей, и одном погибшем в результате взрыва на складе боеприпасов в провинции."Число жертв в результате взрыва в (городе - ред.) Маарет Мисрин на севере Идлиба достигло шести, согласно новым данным гражданской обороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250723/pomosch-2030800343.html

сирия

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)