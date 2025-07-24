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Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
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16:21 24.07.2025 (обновлено: 16:29 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sklad-2031190808.html
Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ
Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ
Число погибших после взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб возросло до шести, сообщает местный телеканал Al Ehbariya со ссылкой на отделение... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:21:00+03:00
2025-07-24T16:29:00+03:00
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Число погибших после взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб возросло до шести, сообщает местный телеканал Al Ehbariya со ссылкой на отделение гражданской обороны провинции.Управление здравоохранения Идлиба в четверг сообщало о более 100 пострадавших, включая женщин и детей, и одном погибшем в результате взрыва на складе боеприпасов в провинции."Число жертв в результате взрыва в (городе - ред.) Маарет Мисрин на севере Идлиба достигло шести, согласно новым данным гражданской обороны", - говорится в сообщении.
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сирия
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза)
Шесть человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Сирии, пишут СМИ

Al Ehbariya: 6 человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Идлибе

Взрыв на складе боеприпасов в сирийском городе Идлиб. Кадр видео из соцсетей
Взрыв на складе боеприпасов в сирийском городе Идлиб. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Взрыв на складе боеприпасов в сирийском городе Идлиб. Кадр видео из соцсетей
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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Число погибших после взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб возросло до шести, сообщает местный телеканал Al Ehbariya со ссылкой на отделение гражданской обороны провинции.
Управление здравоохранения Идлиба в четверг сообщало о более 100 пострадавших, включая женщин и детей, и одном погибшем в результате взрыва на складе боеприпасов в провинции.
"Число жертв в результате взрыва в (городе - ред.) Маарет Мисрин на севере Идлиба достигло шести, согласно новым данным гражданской обороны", - говорится в сообщении.
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В миреСирияИдлиб (мухафаза)
 
 
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