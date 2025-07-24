https://ria.ru/20250724/sklad-2031154976.html

СМИ: более ста человек пострадали при взрыве склада боеприпасов в Сирии

СМИ: более ста человек пострадали при взрыве склада боеприпасов в Сирии - РИА Новости, 24.07.2025

СМИ: более ста человек пострадали при взрыве склада боеприпасов в Сирии

Более 100 человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов в провинции Идлиб на севере Сирии, передает сирийский телеканал Al Ehbariya со ссылкой на РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:36:00+03:00

2025-07-24T14:36:00+03:00

2025-07-24T14:36:00+03:00

идлиб (мухафаза)

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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Более 100 человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов в провинции Идлиб на севере Сирии, передает сирийский телеканал Al Ehbariya со ссылкой на управления здравоохранения провинции."Более 100 человек получили ранения, включая детей и женщин, в результате взрыва, который произошел рядом с городом Маарет Мисрин на севере Идлиба", - сообщает телеканал.

https://ria.ru/20250723/pomosch-2030800343.html

идлиб (мухафаза)

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идлиб (мухафаза), в мире, сирия