https://ria.ru/20250724/sklad-2031154976.html
СМИ: более ста человек пострадали при взрыве склада боеприпасов в Сирии
СМИ: более ста человек пострадали при взрыве склада боеприпасов в Сирии - РИА Новости, 24.07.2025
СМИ: более ста человек пострадали при взрыве склада боеприпасов в Сирии
Более 100 человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов в провинции Идлиб на севере Сирии, передает сирийский телеканал Al Ehbariya со ссылкой на РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:36:00+03:00
2025-07-24T14:36:00+03:00
2025-07-24T14:36:00+03:00
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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Более 100 человек пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов в провинции Идлиб на севере Сирии, передает сирийский телеканал Al Ehbariya со ссылкой на управления здравоохранения провинции."Более 100 человек получили ранения, включая детей и женщин, в результате взрыва, который произошел рядом с городом Маарет Мисрин на севере Идлиба", - сообщает телеканал.
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идлиб (мухафаза), в мире, сирия
Идлиб (мухафаза), В мире, Сирия
СМИ: более ста человек пострадали при взрыве склада боеприпасов в Сирии
Al Ehbariya: более ста человек пострадали при взрыве склада боеприпасов в Идлибе