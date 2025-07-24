https://ria.ru/20250724/skandal-2031024451.html

"Жулик и крыса": Зеленский вызвал омерзение в Европе из-за скандала в Киеве

"Жулик и крыса": Зеленский вызвал омерзение в Европе из-за скандала в Киеве - РИА Новости, 24.07.2025

"Жулик и крыса": Зеленский вызвал омерзение в Европе из-за скандала в Киеве

Западные СМИ вспомнили, кто Зеленский на самом деле из-за коррупционного скандала в Киеве, заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на YouTube. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:45:00+03:00

2025-07-24T03:45:00+03:00

2025-07-24T09:15:00+03:00

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джордж гэллоуэй

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Западные СМИ вспомнили, кто Зеленский на самом деле из-за коррупционного скандала в Киеве, заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на YouTube."Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса", — сказал он.Журналист отметил, что никто в здравом уме уже не делает ставку на Зеленского. По его словам, глава киевского режима может неожиданно исчезнуть еще до возвращения украинской делегации из Киева."Ему недолго осталось в этом мире. Если он сам не сбежит с наворованным, то ему пустят пулю в лоб свои же, а потом свалят всю вину на него", — заключил Гэллоуэй.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031012875.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

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в мире, киев, европа, украина, владимир зеленский, джордж гэллоуэй, верховная рада украины