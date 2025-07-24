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СК возбудил дело против двух сотрудников Минобороны - РИА Новости, 24.07.2025
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20:13 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sk-2031255898.html
СК возбудил дело против двух сотрудников Минобороны
СК возбудил дело против двух сотрудников Минобороны - РИА Новости, 24.07.2025
СК возбудил дело против двух сотрудников Минобороны
СК РФ возбудил дело против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы МО РФ, которые подписали фиктивный акт проверки технических... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:13:00+03:00
2025-07-24T20:13:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. СК РФ возбудил дело против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы МО РФ, которые подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, причинив ущерб более чем на 300 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. "Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова", - сказал он. Бастрыкин добавил, что, по данным следствия, фигуранты подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, не соответствовавших условиям государственного контракта. "В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей", - сказал глава СК РФ.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против двух сотрудников Минобороны

Бастрыкин: СК завел дело на двух сотрудников управления службы войск Минобороны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. СК РФ возбудил дело против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы МО РФ, которые подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, причинив ущерб более чем на 300 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что, по данным следствия, фигуранты подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, не соответствовавших условиям государственного контракта.
"В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей", - сказал глава СК РФ.
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