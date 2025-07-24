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СК установил 3,5 тысячи наемников, воевавших на стороне ВСУ
СК установил 3,5 тысячи наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
СК установил 3,5 тысячи наемников, воевавших на стороне ВСУ
Следственный комитет России установил свыше 3,5 тысяч наемников из 70 стран, принимавших участие в боях на стороне ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:26:00+03:00
2025-07-24T18:26:00+03:00
2025-07-24T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
великобритания
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Следственный комитет России установил свыше 3,5 тысяч наемников из 70 стран, принимавших участие в боях на стороне ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия. "Уже завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц. На данный момент осуждены более 600 лиц. Следствием также установлены более 3500 наемников из более 70 стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков", - сказал он. Бастрыкин добавил, что наемники – граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других стран. "На основе собранных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, 721 - объявлен в международный розыск, а 282 – заочно арестованы. В отношении 134 иностранцев уже вынесены приговоры", - добавил глава СК РФ.
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россия, сша, великобритания, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Великобритания, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК установил 3,5 тысячи наемников, воевавших на стороне ВСУ
Бастрыкин: СК установил более 3,5 тысячи наемников из 70 стран, воевавших за ВСУ