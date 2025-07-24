https://ria.ru/20250724/sk-2031237518.html

СК установил 3,5 тысячи наемников, воевавших на стороне ВСУ

СК установил 3,5 тысячи наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

СК установил 3,5 тысячи наемников, воевавших на стороне ВСУ

Следственный комитет России установил свыше 3,5 тысяч наемников из 70 стран, принимавших участие в боях на стороне ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:26:00+03:00

2025-07-24T18:26:00+03:00

2025-07-24T18:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

великобритания

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Следственный комитет России установил свыше 3,5 тысяч наемников из 70 стран, принимавших участие в боях на стороне ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия. "Уже завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц. На данный момент осуждены более 600 лиц. Следствием также установлены более 3500 наемников из более 70 стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков", - сказал он. Бастрыкин добавил, что наемники – граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других стран. "На основе собранных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, 721 - объявлен в международный розыск, а 282 – заочно арестованы. В отношении 134 иностранцев уже вынесены приговоры", - добавил глава СК РФ.

https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html

россия

сша

великобритания

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россия, сша, великобритания, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины