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СК направил в суд более 40 тысяч дел в 2025 году - РИА Новости, 24.07.2025
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08:13 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sk--2031039139.html
СК направил в суд более 40 тысяч дел в 2025 году
СК направил в суд более 40 тысяч дел в 2025 году - РИА Новости, 24.07.2025
СК направил в суд более 40 тысяч дел в 2025 году
Следователи СК РФ за 2025 год направил в суд 40,8 тысячи уголовных дел, большая часть из них - о преступлениях против личности, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:13:00+03:00
2025-07-24T08:13:00+03:00
александр бастрыкин
россия
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общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ за 2025 год направил в суд 40,8 тысячи уголовных дел, большая часть из них - о преступлениях против личности, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. "За истекший период этого года нашими следователями направлено в суд 40,8 тысячи уголовных дел. Большая часть из них - о преступлениях против личности, 6,2 тысячи дел - коррупционной направленности, почти шесть тысяч - экономической направленности, две тысячи уголовных дел - о преступлениях прошлых лет", - сказал он. Глава ведомства отметил, что следователи расследовали 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Бастрыкин добавил, что к ответственности были привлечены 45,5 тысячи лиц, среди которых - 243 лица, обладающих особым правовым статусом, в том числе 75 депутатов органов местного самоуправления и законодательных органов субъектов РФ, 49 глав муниципальных образований, 44 адвоката.
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК направил в суд более 40 тысяч дел в 2025 году

Следователи СК РФ за 2025 год направили в суд 40,8 тысячи уголовных дел

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ за 2025 год направил в суд 40,8 тысячи уголовных дел, большая часть из них - о преступлениях против личности, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
"За истекший период этого года нашими следователями направлено в суд 40,8 тысячи уголовных дел. Большая часть из них - о преступлениях против личности, 6,2 тысячи дел - коррупционной направленности, почти шесть тысяч - экономической направленности, две тысячи уголовных дел - о преступлениях прошлых лет", - сказал он.
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Глава ведомства отметил, что следователи расследовали 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.
Бастрыкин добавил, что к ответственности были привлечены 45,5 тысячи лиц, среди которых - 243 лица, обладающих особым правовым статусом, в том числе 75 депутатов органов местного самоуправления и законодательных органов субъектов РФ, 49 глав муниципальных образований, 44 адвоката.
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Александр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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