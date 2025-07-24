https://ria.ru/20250724/sk--2031039139.html

СК направил в суд более 40 тысяч дел в 2025 году

СК направил в суд более 40 тысяч дел в 2025 году - РИА Новости, 24.07.2025

СК направил в суд более 40 тысяч дел в 2025 году

Следователи СК РФ за 2025 год направил в суд 40,8 тысячи уголовных дел, большая часть из них - о преступлениях против личности, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:13:00+03:00

2025-07-24T08:13:00+03:00

2025-07-24T08:13:00+03:00

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ за 2025 год направил в суд 40,8 тысячи уголовных дел, большая часть из них - о преступлениях против личности, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. "За истекший период этого года нашими следователями направлено в суд 40,8 тысячи уголовных дел. Большая часть из них - о преступлениях против личности, 6,2 тысячи дел - коррупционной направленности, почти шесть тысяч - экономической направленности, две тысячи уголовных дел - о преступлениях прошлых лет", - сказал он. Глава ведомства отметил, что следователи расследовали 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Бастрыкин добавил, что к ответственности были привлечены 45,5 тысячи лиц, среди которых - 243 лица, обладающих особым правовым статусом, в том числе 75 депутатов органов местного самоуправления и законодательных органов субъектов РФ, 49 глав муниципальных образований, 44 адвоката.

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

https://ria.ru/20250718/peterburg-2029873104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество