Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА
Плишкин: в Сириусе запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников
Здание университета "Сириус". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников, об этом сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.
Плишкин в ночь на четверг сообщал о работе ПВО в Сириусе на фоне опасности атаки беспилотников. Позднее он же сообщил о попадании по нефтебазе, при этом информации о пострадавших не было. Опасность атаки БПЛА отменили в Сириусе в 3.10 мск.
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"Друзья, если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8-862-445-55-03", - написал он.
Плишкин отметил, что медицинские работники федеральной территории будут дежурить круглосуточно.
При этом оперштаб Краснодарского края в ночь на четверг сообщал о погибшей женщине в результате падения обломков БПЛА в Адлеровском районе Сочи, еще одна женщина получила тяжелые ранения - ее госпитализировали. Обе в момент падения обломков БПЛА были на улице. Кроме того, произошел пожар на территории гаражного кооператива, который потушили в 2.51 мск, пострадавших, предварительно, нет.
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