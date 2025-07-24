https://ria.ru/20250724/sirius-2031027005.html

Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА

Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025

Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА

Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников, об этом сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:31:00+03:00

2025-07-24T04:31:00+03:00

2025-07-24T04:31:00+03:00

краснодарский край

сочи

дмитрий плишкин

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников, об этом сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. Плишкин в ночь на четверг сообщал о работе ПВО в Сириусе на фоне опасности атаки беспилотников. Позднее он же сообщил о попадании по нефтебазе, при этом информации о пострадавших не было. Опасность атаки БПЛА отменили в Сириусе в 3.10 мск. "Друзья, если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8-862-445-55-03", - написал он. Плишкин отметил, что медицинские работники федеральной территории будут дежурить круглосуточно. При этом оперштаб Краснодарского края в ночь на четверг сообщал о погибшей женщине в результате падения обломков БПЛА в Адлеровском районе Сочи, еще одна женщина получила тяжелые ранения - ее госпитализировали. Обе в момент падения обломков БПЛА были на улице. Кроме того, произошел пожар на территории гаражного кооператива, который потушили в 2.51 мск, пострадавших, предварительно, нет.

https://ria.ru/20250724/sirius-2031017840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, сочи, дмитрий плишкин, общество