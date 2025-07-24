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Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
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04:31 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sirius-2031027005.html
Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА
Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА
Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников, об этом сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:31:00+03:00
2025-07-24T04:31:00+03:00
краснодарский край
сочи
дмитрий плишкин
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников, об этом сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. Плишкин в ночь на четверг сообщал о работе ПВО в Сириусе на фоне опасности атаки беспилотников. Позднее он же сообщил о попадании по нефтебазе, при этом информации о пострадавших не было. Опасность атаки БПЛА отменили в Сириусе в 3.10 мск. "Друзья, если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8-862-445-55-03", - написал он. Плишкин отметил, что медицинские работники федеральной территории будут дежурить круглосуточно. При этом оперштаб Краснодарского края в ночь на четверг сообщал о погибшей женщине в результате падения обломков БПЛА в Адлеровском районе Сочи, еще одна женщина получила тяжелые ранения - ее госпитализировали. Обе в момент падения обломков БПЛА были на улице. Кроме того, произошел пожар на территории гаражного кооператива, который потушили в 2.51 мск, пострадавших, предварительно, нет.
https://ria.ru/20250724/sirius-2031017840.html
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краснодарский край, сочи, дмитрий плишкин, общество
Краснодарский край, Сочи, Дмитрий Плишкин, Общество
Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА

Плишкин: в Сириусе запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание университета "Сириус"
Здание университета Сириус - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание университета "Сириус". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников, об этом сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.
Плишкин в ночь на четверг сообщал о работе ПВО в Сириусе на фоне опасности атаки беспилотников. Позднее он же сообщил о попадании по нефтебазе, при этом информации о пострадавших не было. Опасность атаки БПЛА отменили в Сириусе в 3.10 мск.
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"Друзья, если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8-862-445-55-03", - написал он.
Плишкин отметил, что медицинские работники федеральной территории будут дежурить круглосуточно.
При этом оперштаб Краснодарского края в ночь на четверг сообщал о погибшей женщине в результате падения обломков БПЛА в Адлеровском районе Сочи, еще одна женщина получила тяжелые ранения - ее госпитализировали. Обе в момент падения обломков БПЛА были на улице. Кроме того, произошел пожар на территории гаражного кооператива, который потушили в 2.51 мск, пострадавших, предварительно, нет.
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Краснодарский крайСочиДмитрий ПлишкинОбщество
 
 
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