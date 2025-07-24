https://ria.ru/20250724/sirius-2031017840.html

В Сириусе произошло попадание по нефтебазе

В Сириусе произошло попадание по нефтебазе - РИА Новости, 24.07.2025

В Сириусе произошло попадание по нефтебазе

Нефтебаза в Сириусе подверглась атаке, сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:58:00+03:00

2025-07-24T01:58:00+03:00

2025-07-24T02:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий плишкин

россия

происшествия

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 24 июл — РИА Новости. Нефтебаза в Сириусе подверглась атаке, сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в Telegram-канале."Произошло попадание по нефтебазе", — написал он.Плишкин предупредил, что на территории сохраняется опасность атаки БПЛА."Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу", — заключил он.Ранее в ночь на четверг в Сириусе прогремели взрывы. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории, это связано с работой ПВО. При этом, корреспондент агентства уточнил, что звуки не менее пяти взрывов можно было услышать и в Сочи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

федеральная территория "сириус"

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Дарья Буймова

дмитрий плишкин, россия, происшествия, федеральная территория "сириус"