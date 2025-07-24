Рейтинг@Mail.ru
Новая книга Симоньян поступит в продажу 31 июля - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:23 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/simonjan-2031247339.html
Новая книга Симоньян поступит в продажу 31 июля
Новая книга Симоньян поступит в продажу 31 июля - РИА Новости, 24.07.2025
Новая книга Симоньян поступит в продажу 31 июля
Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" начнёт... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:23:00+03:00
2025-07-24T19:23:00+03:00
культура
маргарита симоньян
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025343853_0:411:793:857_1920x0_80_0_0_8648a4a8991016aa9b40a6f34af6696a.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" начнёт поступать в книжные магазины страны с 31 июля, стартовый тираж составит 45 тысяч экземпляров, сообщает RT. "Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти 10 000 человек. Стартовый тираж "В начале было Слово - в конце будет Цифра" - 45 000 экземпляров", - приводит телеканал заявление издательства АСТ. Отмечается, что роман о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. "Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без неё. Вот вы прочитайте - и определите", - приводятся слова автора. Симоньян уточнила, что все гонорары от продаж её книг направляются на помощь людям.
https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025343853_0:337:793:932_1920x0_80_0_0_920b061ce717b6d074750b1e6d662971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, россия
Культура, Маргарита Симоньян, Россия
Новая книга Симоньян поступит в продажу 31 июля

Роман Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" выйдет 31 июля

Обложка романа Маргариты Симоньян
Обложка романа Маргариты Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Обложка романа Маргариты Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" начнёт поступать в книжные магазины страны с 31 июля, стартовый тираж составит 45 тысяч экземпляров, сообщает RT.
"Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти 10 000 человек. Стартовый тираж "В начале было Слово - в конце будет Цифра" - 45 000 экземпляров", - приводит телеканал заявление издательства АСТ.
Отмечается, что роман о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.
"Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без неё. Вот вы прочитайте - и определите", - приводятся слова автора.
Симоньян уточнила, что все гонорары от продаж её книг направляются на помощь людям.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис
6 июля, 01:15
 
КультураМаргарита СимоньянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала