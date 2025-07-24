https://ria.ru/20250724/simonjan-2031247339.html

Новая книга Симоньян поступит в продажу 31 июля

Новая книга Симоньян поступит в продажу 31 июля - РИА Новости, 24.07.2025

Новая книга Симоньян поступит в продажу 31 июля

Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" начнёт... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:23:00+03:00

2025-07-24T19:23:00+03:00

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культура

маргарита симоньян

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" начнёт поступать в книжные магазины страны с 31 июля, стартовый тираж составит 45 тысяч экземпляров, сообщает RT. "Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти 10 000 человек. Стартовый тираж "В начале было Слово - в конце будет Цифра" - 45 000 экземпляров", - приводит телеканал заявление издательства АСТ. Отмечается, что роман о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. "Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без неё. Вот вы прочитайте - и определите", - приводятся слова автора. Симоньян уточнила, что все гонорары от продаж её книг направляются на помощь людям.

https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html

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маргарита симоньян, россия