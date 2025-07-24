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Вице-губернатор Брянской области не признал вину - РИА Новости, 24.07.2025
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15:14 24.07.2025 (обновлено: 15:15 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/simonenko-2031170206.html
Вице-губернатор Брянской области не признал вину
Вице-губернатор Брянской области не признал вину - РИА Новости, 24.07.2025
Вице-губернатор Брянской области не признал вину
Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко не признаёт вину в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:14:00+03:00
2025-07-24T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко не признаёт вину в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, рассказала РИА Новости его адвокат."Не признает вину", - ответила адвокат на вопрос корреспондента РИА Новости, признаёт ли Симоненко вину в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.В четверг Мещанский суд Москвы арестовал Симоненко до 21 сентября. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. По делу также был арестован второй фигурант, начальник управления капитального строительства Евгений Жура.Обоим предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).Дело расследует следственный департамент МВД.Оба фигуранта были задержаны в Брянской области и доставлены накануне в Москву.
https://ria.ru/20250722/arest-2030705713.html
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брянская область, происшествия, москва, россия
Брянская область, Происшествия, Москва, Россия
Вице-губернатор Брянской области не признал вину

Симоненко не признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве
Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко не признаёт вину в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, рассказала РИА Новости его адвокат.
"Не признает вину", - ответила адвокат на вопрос корреспондента РИА Новости, признаёт ли Симоненко вину в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.
Константин Куранов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Суд арестовал главу Минтранса Новгородской области
22 июля, 19:05
В четверг Мещанский суд Москвы арестовал Симоненко до 21 сентября. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. По делу также был арестован второй фигурант, начальник управления капитального строительства Евгений Жура.
Обоим предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дело расследует следственный департамент МВД.
Оба фигуранта были задержаны в Брянской области и доставлены накануне в Москву.
Зампред правительства Новгородской области Шульцев в московском суде - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области
18 июля, 10:00
 
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