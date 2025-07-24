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Брянского вице-губернатора обвинили в злоупотреблении полномочиями
Брянского вице-губернатора обвинили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 24.07.2025
Брянского вице-губернатора обвинили в злоупотреблении полномочиями
Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко вменяется злоупотребление должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, сообщили... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:03:00+03:00
2025-07-24T15:03:00+03:00
2025-07-24T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко вменяется злоупотребление должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде. "Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко вменяется злоупотребление должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений (ч. 3 ст. 285 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
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брянская область, россия, общество
Брянская область, Россия, Общество
Брянского вице-губернатора обвинили в злоупотреблении полномочиями
Брянскому вице-губернатору Симоненко вменяется злоупотребление полномочиями