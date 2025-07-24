https://ria.ru/20250724/simonenko-2031156261.html
Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко
Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко - РИА Новости, 24.07.2025
Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко
Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:39:00+03:00
2025-07-24T14:39:00+03:00
2025-07-24T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября", - сказал собеседник агентства. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Дело расследует следственный департамент МВД. Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.
https://ria.ru/20250722/arest-2030705713.html
https://ria.ru/20250718/shultsev-2029859762.html
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происшествия, брянская область, россия, москва
Происшествия, Брянская область, Россия, Москва
Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко
Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко до 21 сентября