https://ria.ru/20250724/simonenko-2031156261.html

Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко

Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко - РИА Новости, 24.07.2025

Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко

Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:39:00+03:00

2025-07-24T14:39:00+03:00

2025-07-24T14:41:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:531:2697:2048_1920x0_80_0_0_74022d6854ce724bf5f790cbd0c655a6.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября", - сказал собеседник агентства. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Дело расследует следственный департамент МВД. Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

https://ria.ru/20250722/arest-2030705713.html

https://ria.ru/20250718/shultsev-2029859762.html

брянская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, россия, москва