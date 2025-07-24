S7 оштрафовали за овербукинг в мае 2025 года
S7 Airlines оштрафовали на 40 тысяч рублей за овербукинг в мае 2025 года
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "S7 Airlines" над аэропортом Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании "S7 Airlines" над аэропортом Симферополя. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Авиакомпания S7 получила штраф на 40 тысяч рублей за овербукинг, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Прокуроры выяснили, что в мае нескольким пассажирам не удалось попасть на рейс из-за превышения количества проданных билетов над количеством мест на борту.
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"По постановлению транспортного прокурора авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за овербукинг. <...> Назначен штраф в размере 40 тысяч рублей", — говорится в публикации.
Это наказание предусмотрено второй частью статьи 14.4 Кодекса о административных правонарушениях — оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно.
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