https://ria.ru/20250724/shtraf-2031034719.html

S7 оштрафовали за овербукинг в мае 2025 года

S7 оштрафовали за овербукинг в мае 2025 года - РИА Новости, 24.07.2025

S7 оштрафовали за овербукинг в мае 2025 года

Авиакомпания S7 получила штраф на 40 тысяч рублей за овербукинг, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:01:00+03:00

2025-07-24T07:01:00+03:00

2025-07-24T07:19:00+03:00

россия

s7 airlines

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Авиакомпания S7 получила штраф на 40 тысяч рублей за овербукинг, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.Прокуроры выяснили, что в мае нескольким пассажирам не удалось попасть на рейс из-за превышения количества проданных билетов над количеством мест на борту."По постановлению транспортного прокурора авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за овербукинг. <...> Назначен штраф в размере 40 тысяч рублей", — говорится в публикации.Это наказание предусмотрено второй частью статьи 14.4 Кодекса о административных правонарушениях — оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно.

https://ria.ru/20241115/overbuking-1983867430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, s7 airlines, происшествия