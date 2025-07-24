https://ria.ru/20250724/shos-2031148445.html

"Россия сегодня" и Синьхуа открыли Экспертный форум ШОС

"Россия сегодня" и Синьхуа открыли Экспертный форум ШОС - РИА Новости, 24.07.2025

"Россия сегодня" и Синьхуа открыли Экспертный форум ШОС

Медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа провели Экспертный форум ШОС в китайском городе Чжэнчжоу. Мероприятие объединило глав крупнейших РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:12:00+03:00

2025-07-24T14:12:00+03:00

2025-07-24T14:43:00+03:00

китай

шос

синьхуа

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа провели Экспертный форум ШОС в китайском городе Чжэнчжоу. Мероприятие объединило глав крупнейших аналитических центров и представителей академических кругов из стран-участниц и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества.Среди спикеров форума — председатель Совета российского национального комитета по исследованию ШОС, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин (Россия), заместитель директора Центра исследований Узбекистана Университета Ланьчжоу Лян Чжэньпэн (Китай), Директор Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии Раджендра Сингх Ядав (Индия), исполняющий обязанности директора Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Жумабек Сарабеков (Казахстан), директор Евразийского исследовательского института Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества (CAITEC) Министерства коммерции КНР Чжан Тин (Китай), исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов (Кыргызстан), директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров (Узбекистан), основатель и исполнительный директор Института стратегических исследований ТайНинГа Наинг Све У (Мьянма), генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Кин Пхеа (Камбоджа), председатель Совета молодых ученых Республики Беларусь Анастасия Киселевич (Беларусь), эксперты ведущих аналитических и образовательных центров ОАЭ, Турции и Пакистана.Открывая мероприятие, заместитель генерального директора агентства Синьхуа Си Яньчунь подчеркнула свою уверенность в том, что "аналитические центры могут стать драйверами мысли, способными послужить развитию Шанхайской организации сотрудничества, распространить "дух ШОС" и добросовестно продемонстрировать ответственность организации". Она также выразила готовность агентства "Синьхуа" к "укреплению академического сотрудничества, обмену информационными достижениями и совместному расширению глобального влияния Шанхайской организации сотрудничества вместе с аналитическими центрами всех стран".Заместитель главного редактора Медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев отметил: "Шанхайская организация сотрудничества — это один из ключевых элементов современной системы международных отношений, обладающий огромным потенциалом политического, экономического, информационного и культурного взаимодействия. И сейчас крайне важно наращивать совместные усилия государств ШОС для обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития на всем евразийском пространстве. Мы рады сегодня совместно с нашими партнерами, агентством Синьхуа, открыть Экспертный форум ШОС — площадку для глубокого экспертного диалога по широкому кругу вопросов".В ходе форума участники обсудили роль ШОС в меняющемся мире и ключевые вызовы для системы международных отношений, вопросы региональной безопасности, информационного суверенитета, интенсификации экономического сотрудничества и укрепление гуманитарных связей в пространстве ШОС.Экспертный форум ШОС, прошедший при поддержке Института Синьхуа, стал частью насыщенной программы Саммита СМИ и аналитических центров ШОС, включающей тематические сессии, двусторонние переговоры и пленарное заседание с участием руководства крупнейших медиаструктур и исследовательских институтов стран региона.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250619/dogovor-2023898642.html

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китай, шос, синьхуа, миа "россия сегодня"