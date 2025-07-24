"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС
Россия сегодня представила доклад о кризисе Запада на форуме ШОС
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" в четверг представила доклад "Трансформация мира" об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В нашей медиагруппе мы открыли новый проект экспертных оценок - "РИА Новости - Аналитика", который готовит доклады по наиболее важным мировым проблемам в сотрудничестве с ведущими российскими академическими центрами. Возглавляет проект заместитель генерального директора "России сегодня", бывший посол России в Лондоне и бывший заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко", - заявил на открытии форума заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
Он отметил, что "один из этих докладов - "Трансформация мира" - об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики - мы специально подготовили к этому форуму, перевели на китайский и английский языки, и разошлем его участникам".
Горностаев также подчеркнул, что международная медиагруппа "Россия сегодня" на протяжении многих лет развивает взаимодействие с зарубежными коллегами, и одним из ярких примеров такого сотрудничества стал экспертный форум БРИКС, который "Россия сегодня" организовала и провела вместе с агентством Синьхуа в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума.
"Экспертный форум ШОС, который мы совместно открываем сегодня, станет еще одной значимой площадкой международного диалога ведущих экспертов наших стран, а также поиска путей совместного и взаимовыгодного развития в меняющемся мире", - добавил он.