https://ria.ru/20250724/shos-2031035765.html

"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС

"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС - РИА Новости, 24.07.2025

"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС

Международная медиагруппа "Россия сегодня" в четверг представила доклад "Трансформация мира" об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:21:00+03:00

2025-07-24T07:21:00+03:00

2025-07-24T07:21:00+03:00

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" в четверг представила доклад "Трансформация мира" об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Экспертный форум ШОС, совместно организованный международной медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань. "В нашей медиагруппе мы открыли новый проект экспертных оценок - "РИА Новости - Аналитика", который готовит доклады по наиболее важным мировым проблемам в сотрудничестве с ведущими российскими академическими центрами. Возглавляет проект заместитель генерального директора "России сегодня", бывший посол России в Лондоне и бывший заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко", - заявил на открытии форума заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Он отметил, что "один из этих докладов - "Трансформация мира" - об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики - мы специально подготовили к этому форуму, перевели на китайский и английский языки, и разошлем его участникам". Горностаев также подчеркнул, что международная медиагруппа "Россия сегодня" на протяжении многих лет развивает взаимодействие с зарубежными коллегами, и одним из ярких примеров такого сотрудничества стал экспертный форум БРИКС, который "Россия сегодня" организовала и провела вместе с агентством Синьхуа в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. "Экспертный форум ШОС, который мы совместно открываем сегодня, станет еще одной значимой площадкой международного диалога ведущих экспертов наших стран, а также поиска путей совместного и взаимовыгодного развития в меняющемся мире", - добавил он.

https://ria.ru/20250724/smi-2031034350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чжэнчжоу, хэнань, дмитрий горностаев, александр яковенко, шос, брикс, общество