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"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС - РИА Новости, 24.07.2025
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07:21 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/shos-2031035765.html
"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС
"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС - РИА Новости, 24.07.2025
"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС
Международная медиагруппа "Россия сегодня" в четверг представила доклад "Трансформация мира" об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:21:00+03:00
2025-07-24T07:21:00+03:00
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" в четверг представила доклад "Трансформация мира" об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Экспертный форум ШОС, совместно организованный международной медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань. "В нашей медиагруппе мы открыли новый проект экспертных оценок - "РИА Новости - Аналитика", который готовит доклады по наиболее важным мировым проблемам в сотрудничестве с ведущими российскими академическими центрами. Возглавляет проект заместитель генерального директора "России сегодня", бывший посол России в Лондоне и бывший заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко", - заявил на открытии форума заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Он отметил, что "один из этих докладов - "Трансформация мира" - об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики - мы специально подготовили к этому форуму, перевели на китайский и английский языки, и разошлем его участникам". Горностаев также подчеркнул, что международная медиагруппа "Россия сегодня" на протяжении многих лет развивает взаимодействие с зарубежными коллегами, и одним из ярких примеров такого сотрудничества стал экспертный форум БРИКС, который "Россия сегодня" организовала и провела вместе с агентством Синьхуа в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. "Экспертный форум ШОС, который мы совместно открываем сегодня, станет еще одной значимой площадкой международного диалога ведущих экспертов наших стран, а также поиска путей совместного и взаимовыгодного развития в меняющемся мире", - добавил он.
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россия, чжэнчжоу, хэнань, дмитрий горностаев, александр яковенко, шос, брикс, общество
Россия, Чжэнчжоу, Хэнань, Дмитрий Горностаев, Александр Яковенко, ШОС, БРИКС, Общество
"Россия сегодня" представила доклад "Трансформация мира" на форуме ШОС

Россия сегодня представила доклад о кризисе Запада на форуме ШОС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" в четверг представила доклад "Трансформация мира" об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Экспертный форум ШОС, совместно организованный международной медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань.
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Замглавреда "России сегодня" выступил за открытый диалог медиа
Вчера, 06:57
"В нашей медиагруппе мы открыли новый проект экспертных оценок - "РИА Новости - Аналитика", который готовит доклады по наиболее важным мировым проблемам в сотрудничестве с ведущими российскими академическими центрами. Возглавляет проект заместитель генерального директора "России сегодня", бывший посол России в Лондоне и бывший заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко", - заявил на открытии форума заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
Он отметил, что "один из этих докладов - "Трансформация мира" - об основных причинах кризиса политики Запада и перспективах развития мировой политики - мы специально подготовили к этому форуму, перевели на китайский и английский языки, и разошлем его участникам".
Горностаев также подчеркнул, что международная медиагруппа "Россия сегодня" на протяжении многих лет развивает взаимодействие с зарубежными коллегами, и одним из ярких примеров такого сотрудничества стал экспертный форум БРИКС, который "Россия сегодня" организовала и провела вместе с агентством Синьхуа в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума.
"Экспертный форум ШОС, который мы совместно открываем сегодня, станет еще одной значимой площадкой международного диалога ведущих экспертов наших стран, а также поиска путей совместного и взаимовыгодного развития в меняющемся мире", - добавил он.
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Замглавреда "России сегодня" выступил на открытии экспертного форума ШОС
Вчера, 06:46
 
РоссияЧжэнчжоуХэнаньДмитрий ГорностаевАлександр ЯковенкоШОСБРИКСОбщество
 
 
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