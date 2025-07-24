https://ria.ru/20250724/shos-2031034069.html

Замглавреда "России сегодня" призвал бороться за права журналистов

Замглавреда "России сегодня" призвал бороться за права журналистов - РИА Новости, 24.07.2025

Замглавреда "России сегодня" призвал бороться за права журналистов

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны бороться за права своих журналистов, не молчать, когда эти права попирают, бороться за правду и за... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:50:00+03:00

2025-07-24T06:50:00+03:00

2025-07-24T06:59:00+03:00

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны бороться за права своих журналистов, не молчать, когда эти права попирают, бороться за правду и за справедливый мир, заявил в четверг заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, выступая на открытии экспертного форума ШОС. Экспертный форум ШОС, организованный совместно международной медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в Центральном Китае. "С момента создания число государств-членов ШОС увеличивается, и этот процесс продолжается, организация своими честными и открытыми принципами работы привлекает новых участников, растет число желающих присоединиться к ней. Это важный сигнал того, что будущее - именно за принципами многополярности и взаимоуважения, а не диктата и насильственных насаждаемых Западом так называемых "правил", где правы всегда те, кто эти правила пишет и меняет их по ходу игры", - заявил Горностаев. С этим вызовом, подчеркнул он, "мы сталкиваемся и в медиасфере, где западные цифровые платформы попирают принципы свободы слова и информации, поддерживают санкции против российских СМИ, препятствуют распространению правды, запрещая и ограничивая новости и комментарии наших журналистов, и одновременно способствуют появлению фейков в отношении России, Китая, Ирана, других стран, которые проводят самостоятельную и независимую политику на мировой арене". "Наших журналистов лишают аккредитации, высылают из страны пребывания по абсолютно надуманным причинам, отбирают паспорта у членов семей, включая их малолетних детей. Все это происходит в Европе, которая когда-то гордилась своей демократией и защитой прав человека, включая свободу слова. Наших журналистов, к сожалению, намеренно убивают и калечат, когда они освещают боевые действия в зоне СВО, рассказывают правду о происходящем там, попадая под прицельные удары украинских войск по журналистам", - заявил он.Он подчеркнул, что "эти факты намеренно замалчиваются или их значение минимизируется так называемыми западными мейнстрим-медиа"."Два дня назад мы отмечали вторую годовщину гибели нашего друга, военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, который был убит в результате удара кассетным боеприпасом украинских войск. Бьют не только по российским журналистам - совсем недавно, освещая жизнь мирных жителей в Курской области, украинским боеприпасом был ранен китайский журналист телеканала Phoenix", - отметил Горностаев.По его словам, "наша общая задача - бороться за права наших журналистов, не молчать, когда эти права попирают, бороться за правду, за справедливый мир".Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.Ранее глава представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергей Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.Ранее в этом году при ударе БПЛА ВСУ в Курской области ранение получил корреспондент китайского телеканала Phoenix ("Феникс") Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях.

https://ria.ru/20241014/ii-1978011040.html

https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977991605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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