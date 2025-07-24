https://ria.ru/20250724/shos-2031033767.html

Замглавреда "России сегодня" выступил на открытии экспертного форума ШОС

Замглавреда "России сегодня" выступил на открытии экспертного форума ШОС - РИА Новости, 24.07.2025

Замглавреда "России сегодня" выступил на открытии экспертного форума ШОС

Странам ШОС важно наращивать общие усилия для обеспечения безопасности и стабильности, заявил заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:46:00+03:00

2025-07-24T06:46:00+03:00

2025-07-24T10:46:00+03:00

в мире

чжэнчжоу

хэнань

дмитрий горностаев

шос

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл — РИА Новости. Странам ШОС важно наращивать общие усилия для обеспечения безопасности и стабильности, заявил заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на открытии экспертного форума Шанхайской организации сотрудничества."Шанхайская организация сотрудничества — это один из ключевых элементов современной системы международных отношений, обладающий огромным созидательным потенциалом политического, экономического, информационного, культурного, научного и других направлений взаимодействия", — сказал он.Горностаев отметил, что сейчас крайне важно наращивать совместные усилия государств ШОС для обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития на всем евразийском пространстве". Экспертный форум проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран ШОС в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в Центральном Китае. Медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа совместно организовали это мероприятие.

https://ria.ru/20250717/shos-2029609321.html

https://ria.ru/20250104/shos-1992462134.html

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Дарья Буймова

в мире, чжэнчжоу, хэнань, дмитрий горностаев, шос