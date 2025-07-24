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ВСУ дважды обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 24.07.2025
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20:30 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/shebekino-2031259438.html
ВСУ дважды обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ дважды обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 24.07.2025
ВСУ дважды обстреляли Шебекино в Белгородской области
Украинские военные в четверг дважды обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:30:00+03:00
2025-07-24T20:30:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные в четверг дважды обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по территории нашего региона. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях... Кроме того, на территории одного из предприятий в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены остекление производственного помещения, линия электропередачи и трактор", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Рождественка дрон атаковал легковой, в селе Мокрая Орловка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены гараж и легковой автомобиль. По данным губернатора, в Валуйском округе сразу семь населённых пунктов атакованы дронами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ дважды обстреляли Шебекино в Белгородской области

Гладков: ВСУ дважды обстреляли Шебекино Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ
Фрагмент снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные в четверг дважды обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают наносить удары по территории нашего региона. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях... Кроме того, на территории одного из предприятий в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены остекление производственного помещения, линия электропередачи и трактор", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Рождественка дрон атаковал легковой, в селе Мокрая Орловка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены гараж и легковой автомобиль. По данным губернатора, в Валуйском округе сразу семь населённых пунктов атакованы дронами.
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22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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