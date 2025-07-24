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ВСУ дважды обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ дважды обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 24.07.2025

ВСУ дважды обстреляли Шебекино в Белгородской области

Украинские военные в четверг дважды обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:30:00+03:00

2025-07-24T20:30:00+03:00

2025-07-24T20:30:00+03:00

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные в четверг дважды обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по территории нашего региона. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях... Кроме того, на территории одного из предприятий в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены остекление производственного помещения, линия электропередачи и трактор", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Рождественка дрон атаковал легковой, в селе Мокрая Орловка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены гараж и легковой автомобиль. По данным губернатора, в Валуйском округе сразу семь населённых пунктов атакованы дронами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины