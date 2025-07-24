https://ria.ru/20250724/sevastopol-2031067798.html

В Севастополе задержали бизнесмена за призывы ударить по Крымскому мосту

В Севастополе задержали бизнесмена за призывы ударить по Крымскому мосту - РИА Новости, 24.07.2025

В Севастополе задержали бизнесмена за призывы ударить по Крымскому мосту

Индивидуальный предприниматель задержан в Севастополе за призывы нанести авиаудары по Крымскому мосту, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:38:00+03:00

2025-07-24T10:38:00+03:00

2025-07-24T10:38:00+03:00

происшествия

россия

севастополь

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель задержан в Севастополе за призывы нанести авиаудары по Крымскому мосту, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление ФСБ РФ. "Задержанный является индивидуальным предпринимателем, однако его бизнес переживает не лучшие времена. Когда компания не приносит доход, мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке, а в свободное время, судя по всему, находит иное занятие – публично оправдывает террористические действия", - говорится в сообщении. По данным ведомства, под постом об объявлении воздушной тревоги в Крыму 48-летний местный житель в одном из мессенджеров оставил комментарии, в которых призывал к авиаударам по Крымскому мосту. Оперативники обнаружили, что предприниматель создал несколько аккаунтов под разными псевдонимами, с помощью которых публично одобрял ракетные удары по Крымскому мосту и оправдывал атаки беспилотников по инфраструктурным объектам Москвы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Фигуранту грозит лишение свободы до семи лет.

https://ria.ru/20250724/fsb-2031050833.html

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севастополь

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происшествия, россия, севастополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)