https://ria.ru/20250724/selo-2031063957.html

Ямальское село стало лучшим в арктической части России по качеству жизни

Ямальское село стало лучшим в арктической части России по качеству жизни - РИА Новости, 24.07.2025

Ямальское село стало лучшим в арктической части России по качеству жизни

Село Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе возглавило рейтинг устойчивого развития и качества жизни небольших населенных пунктов арктических регионов... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:31:00+03:00

2025-07-24T10:31:00+03:00

2025-07-24T10:31:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

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арктика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Село Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе возглавило рейтинг устойчивого развития и качества жизни небольших населенных пунктов арктических регионов России, сообщает пресс-служба правительства Ямала. По данным властей, в рейтинг вошли 46 арктических поселков численностью до 25 тысяч человек из 10 российских регионов: специалисты проанализировали ситуацию в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Архангельской и Мурманской областях, Красноярском крае, Якутии, а также в республиках Карелия и Коми. Оценку устойчивому развитию и качеству жизни давали на основе открытых данных, анкет и социологического опроса. Помимо этого, анализу подверглись сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, инфраструктуры, образования, экологии, экономики и поддержки коренных малочисленных народов Севера. "Лидерство Яр-Сале в рейтинге – это результат нашей совместной работы по созданию комфортной среды для жизни и развития каждого жителя. Мы постоянно работаем над улучшением жилищно-коммунального хозяйства, развитием инфраструктуры, поддержкой образования и здравоохранения, а также сохранением нашей уникальной культуры и традиций", - приводятся в сообщении слова главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Как отметили в правительстве, в Яр-Сале функционирует крупнейшая в России школа-интернат имени Василия Давыдова, где для почти 1,8 тысячи воспитанников, большинство из которых дети тундровиков, созданы все условия для получения качественного образования и сохранения родной культуры.

https://ria.ru/20250714/minobrnauki-2029112607.html

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россия, ямал, арктика