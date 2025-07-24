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Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру
Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру - РИА Новости, 24.07.2025
Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру
По всему миру зафиксировали перебои в работе спутникового интернета Starlink, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По всему миру зафиксировали перебои в работе спутникового интернета Starlink, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно информации сервиса, сегодня вечером число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии.Американский предприниматель Илон Маск заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink устранят в ближайшее время.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в Интернет в любой точке планеты.
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в мире, сша, канада, германия
В мире, США, Канада, Германия
Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру
В работе Starlink произошел сбой по всему миру