https://ria.ru/20250724/sboy-2031277153.html

Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру

Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру - РИА Новости, 24.07.2025

Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру

По всему миру зафиксировали перебои в работе спутникового интернета Starlink, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:00:00+03:00

2025-07-24T23:00:00+03:00

2025-07-24T23:59:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По всему миру зафиксировали перебои в работе спутникового интернета Starlink, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно информации сервиса, сегодня вечером число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Германии.Американский предприниматель Илон Маск заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink устранят в ближайшее время.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в Интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250609/tramp-2021898080.html

сша

канада

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в мире, сша, канада, германия