https://ria.ru/20250724/samolety-2031111794.html

В парках российских авиакомпаний есть более 50 самолетов Ан-24

В парках российских авиакомпаний есть более 50 самолетов Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

В парках российских авиакомпаний есть более 50 самолетов Ан-24

Более 50 пассажирских самолетов Ан-24 есть в парках российских авиакомпаний, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:41:00+03:00

2025-07-24T12:41:00+03:00

2025-07-24T12:54:00+03:00

происшествия

тында

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ираэро

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 50 пассажирских самолетов Ан-24 есть в парках российских авиакомпаний, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации.Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.Согласно данным на сайте Росавиации на начало июля текущего года, помимо авиакомпании "Ангара" (было 11 самолетов), Ан-24 есть у "Ираэро" (13 бортов), акционерного общества "А247" (10 бортов), "Полярных авиалиний" (восемь бортов), "Красавиа" (четыре борта), авиакомпании "Алроса" (три борта), "Хабаровских авиалиний" (два борта), по одному самолету у авиакомпаний "Амур" и "Чукотавиа".Самолет Ан-24 - двухмоторное, турбовинтовое воздушное судно, разработанное для пассажирских авиаперевозок и предназначенное для эксплуатации на внутренних авиалиниях малой и средней протяженности. Один из самых массовых пассажирских самолетов в истории советской авиации.Технические характеристики самолета Ан-24: длина - 23,53 метра, высота - 8,32 метра, вес - 13,35 тонны, площадь крыла - 74,98 квадратного метра, размах крыла - 29,2 метра, крейсерская скорость - 460 км/ч, максимальная скорость - 540 км/ч, дальность полета - 1800-2800 километров, максимальная грузоподъемность - 6,5 тонны, количество пассажирских мест - до 52.В 1962 году, после ряда доводок, началось серийное производство этого воздушного судна, которое продолжалось до 1979 года. Было выпущено свыше 1,3 тысячи машин.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

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происшествия, тында, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ираэро, ан-24, крушение ан-24 в приамурье