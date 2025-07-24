Рейтинг@Mail.ru
В парках российских авиакомпаний есть более 50 самолетов Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 24.07.2025 (обновлено: 12:54 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/samolety-2031111794.html
В парках российских авиакомпаний есть более 50 самолетов Ан-24
В парках российских авиакомпаний есть более 50 самолетов Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
В парках российских авиакомпаний есть более 50 самолетов Ан-24
Более 50 пассажирских самолетов Ан-24 есть в парках российских авиакомпаний, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:41:00+03:00
2025-07-24T12:54:00+03:00
происшествия
тында
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ираэро
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5b96fa3634262276063a422732449896.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 50 пассажирских самолетов Ан-24 есть в парках российских авиакомпаний, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации.Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.Согласно данным на сайте Росавиации на начало июля текущего года, помимо авиакомпании "Ангара" (было 11 самолетов), Ан-24 есть у "Ираэро" (13 бортов), акционерного общества "А247" (10 бортов), "Полярных авиалиний" (восемь бортов), "Красавиа" (четыре борта), авиакомпании "Алроса" (три борта), "Хабаровских авиалиний" (два борта), по одному самолету у авиакомпаний "Амур" и "Чукотавиа".Самолет Ан-24 - двухмоторное, турбовинтовое воздушное судно, разработанное для пассажирских авиаперевозок и предназначенное для эксплуатации на внутренних авиалиниях малой и средней протяженности. Один из самых массовых пассажирских самолетов в истории советской авиации.Технические характеристики самолета Ан-24: длина - 23,53 метра, высота - 8,32 метра, вес - 13,35 тонны, площадь крыла - 74,98 квадратного метра, размах крыла - 29,2 метра, крейсерская скорость - 460 км/ч, максимальная скорость - 540 км/ч, дальность полета - 1800-2800 километров, максимальная грузоподъемность - 6,5 тонны, количество пассажирских мест - до 52.В 1962 году, после ряда доводок, началось серийное производство этого воздушного судна, которое продолжалось до 1979 года. Было выпущено свыше 1,3 тысячи машин.
https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html
тында
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_fcd136bd4ac9f558fd32fa229a2a6551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тында, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ираэро, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ИрАэро, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В парках российских авиакомпаний есть более 50 самолетов Ан-24

Росавиация: более 50 самолетов Ан-24 есть в парках российских авиакомпаний

© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 50 пассажирских самолетов Ан-24 есть в парках российских авиакомпаний, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации.
Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Согласно данным на сайте Росавиации на начало июля текущего года, помимо авиакомпании "Ангара" (было 11 самолетов), Ан-24 есть у "Ираэро" (13 бортов), акционерного общества "А247" (10 бортов), "Полярных авиалиний" (восемь бортов), "Красавиа" (четыре борта), авиакомпании "Алроса" (три борта), "Хабаровских авиалиний" (два борта), по одному самолету у авиакомпаний "Амур" и "Чукотавиа".
Самолет Ан-24 - двухмоторное, турбовинтовое воздушное судно, разработанное для пассажирских авиаперевозок и предназначенное для эксплуатации на внутренних авиалиниях малой и средней протяженности. Один из самых массовых пассажирских самолетов в истории советской авиации.
Технические характеристики самолета Ан-24: длина - 23,53 метра, высота - 8,32 метра, вес - 13,35 тонны, площадь крыла - 74,98 квадратного метра, размах крыла - 29,2 метра, крейсерская скорость - 460 км/ч, максимальная скорость - 540 км/ч, дальность полета - 1800-2800 километров, максимальная грузоподъемность - 6,5 тонны, количество пассажирских мест - до 52.
В 1962 году, после ряда доводок, началось серийное производство этого воздушного судна, которое продолжалось до 1979 года. Было выпущено свыше 1,3 тысячи машин.
Наталья и Сергей Шиян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья с маленьким ребенком
Вчера, 12:35
 
ПроисшествияТындаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИрАэроАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала