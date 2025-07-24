https://ria.ru/20250724/samolet-2031149170.html
Ан-24 не имеет опасных производственных дефектов, считает эксперт
Ан-24 не имеет опасных производственных дефектов, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025
Ан-24 не имеет опасных производственных дефектов, считает эксперт
Самолет Ан-24 является достаточно надежным и не имеет опасных производственно-конструктивных дефектов, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:14:00+03:00
2025-07-24T14:14:00+03:00
2025-07-24T14:14:00+03:00
тында
россия
олег пантелеев
"авиапорт"
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5b96fa3634262276063a422732449896.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самолет Ан-24 является достаточно надежным и не имеет опасных производственно-конструктивных дефектов, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. "Самолет достаточно надежный, без опасных производственно-конструктивных дефектов. При должном обслуживании может безопасно эксплуатироваться во всех регионах РФ", - сказал Пантелеев. Он добавил, что основные причины имевших место ранее событий не связаны с конструктивными проблемами, хотя и имели место случаи отказа агрегатов, прошедших ремонт. Всего в парке российских авиакомпаний на начало июля текущего года было более 50 самолетов Ан-24, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации. Ан-24 - двухмоторное, турбовинтовое воздушное судно, разработанное для пассажирских авиаперевозок и предназначенное для эксплуатации на внутренних авиалиниях малой и средней протяженности. Один из самых массовых пассажирских самолетов в истории советской авиации. Технические характеристики самолета Ан-24: длина - 23,53 метра, высота - 8,32 метра, вес - 13,35 тонны, площадь крыла - 74,98 квадратного метра, размах крыла - 29,2 метра, крейсерская скорость - 460 км/ч, максимальная скорость - 540 км/ч, дальность полета - 1800-2800 километров, максимальная грузоподъемность - 6,5 тонны, количество пассажирских мест - до 52. В 1962 году, после ряда доводок, началось серийное производство этого воздушного судна, которое продолжалось до 1979 года. Было выпущено свыше 1,3 тысячи машин.
https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html
https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html
тында
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_fcd136bd4ac9f558fd32fa229a2a6551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тында, россия, олег пантелеев, "авиапорт", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24, крушение ан-24 в приамурье, происшествия
Тында, Россия, Олег Пантелеев, "Авиапорт", Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Происшествия
Ан-24 не имеет опасных производственных дефектов, считает эксперт
Пантелеев назвал Ан-24 надежным самолетом без опасных производственных дефектов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самолет Ан-24 является достаточно надежным и не имеет опасных производственно-конструктивных дефектов, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Кабмин РФ
сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында
в Приамурье самолет Ан-2
4 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
"Самолет достаточно надежный, без опасных производственно-конструктивных дефектов. При должном обслуживании может безопасно эксплуатироваться во всех регионах РФ", - сказал Пантелеев
.
Он добавил, что основные причины имевших место ранее событий не связаны с конструктивными проблемами, хотя и имели место случаи отказа агрегатов, прошедших ремонт.
Всего в парке российских авиакомпаний на начало июля текущего года было более 50 самолетов Ан-24, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации
.
Ан-24 - двухмоторное, турбовинтовое воздушное судно, разработанное для пассажирских авиаперевозок и предназначенное для эксплуатации на внутренних авиалиниях малой и средней протяженности. Один из самых массовых пассажирских самолетов в истории советской авиации.
Технические характеристики самолета Ан-24: длина - 23,53 метра, высота - 8,32 метра, вес - 13,35 тонны, площадь крыла - 74,98 квадратного метра, размах крыла - 29,2 метра, крейсерская скорость - 460 км/ч, максимальная скорость - 540 км/ч, дальность полета - 1800-2800 километров, максимальная грузоподъемность - 6,5 тонны, количество пассажирских мест - до 52.
В 1962 году, после ряда доводок, началось серийное производство этого воздушного судна, которое продолжалось до 1979 года. Было выпущено свыше 1,3 тысячи машин.