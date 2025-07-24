https://ria.ru/20250724/samolet-2031149170.html

Ан-24 не имеет опасных производственных дефектов, считает эксперт

Ан-24 не имеет опасных производственных дефектов, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025

Ан-24 не имеет опасных производственных дефектов, считает эксперт

Самолет Ан-24 является достаточно надежным и не имеет опасных производственно-конструктивных дефектов, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:14:00+03:00

2025-07-24T14:14:00+03:00

2025-07-24T14:14:00+03:00

тында

россия

олег пантелеев

"авиапорт"

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самолет Ан-24 является достаточно надежным и не имеет опасных производственно-конструктивных дефектов, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. "Самолет достаточно надежный, без опасных производственно-конструктивных дефектов. При должном обслуживании может безопасно эксплуатироваться во всех регионах РФ", - сказал Пантелеев. Он добавил, что основные причины имевших место ранее событий не связаны с конструктивными проблемами, хотя и имели место случаи отказа агрегатов, прошедших ремонт. Всего в парке российских авиакомпаний на начало июля текущего года было более 50 самолетов Ан-24, подсчитало РИА Новости по данным Росавиации. Ан-24 - двухмоторное, турбовинтовое воздушное судно, разработанное для пассажирских авиаперевозок и предназначенное для эксплуатации на внутренних авиалиниях малой и средней протяженности. Один из самых массовых пассажирских самолетов в истории советской авиации. Технические характеристики самолета Ан-24: длина - 23,53 метра, высота - 8,32 метра, вес - 13,35 тонны, площадь крыла - 74,98 квадратного метра, размах крыла - 29,2 метра, крейсерская скорость - 460 км/ч, максимальная скорость - 540 км/ч, дальность полета - 1800-2800 километров, максимальная грузоподъемность - 6,5 тонны, количество пассажирских мест - до 52. В 1962 году, после ряда доводок, началось серийное производство этого воздушного судна, которое продолжалось до 1979 года. Было выпущено свыше 1,3 тысячи машин.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html

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тында, россия, олег пантелеев, "авиапорт", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24, крушение ан-24 в приамурье, происшествия