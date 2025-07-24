https://ria.ru/20250724/samolet-2031118091.html
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула - РИА Новости, 24.07.2025
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула
Российская делегация покинула Стамбул на самолете после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:54:00+03:00
2025-07-24T12:54:00+03:00
2025-07-24T13:05:00+03:00
стамбул
россия
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Российская делегация покинула Стамбул на самолете после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела из Стамбула в Россию после проведенного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. В делегацию помимо Мединского вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Самолет с российской делегацией в небе над Стамбулом
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-24T12:54
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РИА Новости
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РИА Новости
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стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Стамбул, Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула
Самолет с делегацией РФ вылетел из Стамбула после переговоров с Украиной