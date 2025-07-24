https://ria.ru/20250724/samolet-2031118091.html

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула - РИА Новости, 24.07.2025

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула

Российская делегация покинула Стамбул на самолете после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:54:00+03:00

2025-07-24T12:54:00+03:00

2025-07-24T13:05:00+03:00

стамбул

россия

украина

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031122379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_771b1d8fc83b20e8eea9b7aa7f7a139b.jpg

СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Российская делегация покинула Стамбул на самолете после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела из Стамбула в Россию после проведенного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. В делегацию помимо Мединского вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030847635.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самолет с российской делегацией в небе над Стамбулом Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-24T12:54 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире