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Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула - РИА Новости, 24.07.2025
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12:54 24.07.2025 (обновлено: 13:05 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/samolet-2031118091.html
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула - РИА Новости, 24.07.2025
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула
Российская делегация покинула Стамбул на самолете после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
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2025-07-24T13:05:00+03:00
стамбул
россия
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Российская делегация покинула Стамбул на самолете после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела из Стамбула в Россию после проведенного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. В делегацию помимо Мединского вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030847635.html
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Самолет с российской делегацией в небе над Стамбулом
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
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стамбул, россия, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Стамбул, Россия, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула

Самолет с делегацией РФ вылетел из Стамбула после переговоров с Украиной

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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Российская делегация покинула Стамбул на самолете после третьего раунда переговоров с Украиной, передает корреспондент РИА Новости.
Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела из Стамбула в Россию после проведенного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. В делегацию помимо Мединского вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
ОнлайнПереговоры России и Украины в Стамбуле. Главное
23 июля, 19:05
 
СтамбулРоссияУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Третий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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