https://ria.ru/20250724/safonov-2031234974.html

Новый вице-премьер Молдавии не улучшит отношения с ПМР, заявил эксперт

Новый вице-премьер Молдавии не улучшит отношения с ПМР, заявил эксперт - РИА Новости, 24.07.2025

Новый вице-премьер Молдавии не улучшит отношения с ПМР, заявил эксперт

Назначение нового вице-премьера по реинтеграции Молдавии при сохранении у власти Майи Санду не улучшит отношения Кишинева и Тирасполя, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:20:00+03:00

2025-07-24T18:20:00+03:00

2025-07-24T18:20:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Назначение нового вице-премьера по реинтеграции Молдавии при сохранении у власти Майи Санду не улучшит отношения Кишинева и Тирасполя, заявил РИА Новости политолог, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее президент Молдавии Майя Санду назначила представителя правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Романа Рошка новым вице-премьер-министром по реинтеграции, главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем. "Думается, пока Санду и её окружение не потеряют власть в Молдове, отношения Кишинёва и Тирасполя не улучшатся, кого ни назначай на место вице-премьера. Кроме того, для продуктивности диалога нужно восстановить в полном объёме работу переговорного процесса "5+2", к чему сандунистский режим никак не склонен", - сказал Сафонов. По его словам, назначение Романа Рошки – временный манёвр со стороны Майи Санду. Он полагает, что Рошке предстоит быть дважды представителем Кишинёва в фактически замороженных переговорах с Приднестровьем: до и после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября. "В СМИ уже прошло сообщение, что Роман Рошка будет участвовать в выборах в качестве кандидата от правящей сандунистской партии "Действие и солидарность". Если так, ему предстоит временно снять с себя обязанности вице-премьера по так называемой "реинтеграции", - отметил приднестровский депутат. По его мнению, Рошка находится ближе к хвосту предвыборного списка ПДС и в парламент он вряд ли попадёт. "Коли так, он должен будет вновь занять кресло переговорщика с ПМР. Но ожидать от него делового хода переговоров вряд ли можно. Во-первых, он – не дипломат. Во-вторых, он – противник ПМР. В-третьих, если ПДС победит, то Майя Санду вполне может обострить молдо-приднестровские отношения. Может, в этом и цель его назначения?" - задался вопросом Сафонов. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html

https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030858074.html

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, обсе