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РПЦ установила новые титулы для глав епархий экзархата Африки - РИА Новости, 24.07.2025
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23:43 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rpts-2031280169.html
РПЦ установила новые титулы для глав епархий экзархата Африки
РПЦ установила новые титулы для глав епархий экзархата Африки - РИА Новости, 24.07.2025
РПЦ установила новые титулы для глав епархий экзархата Африки
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил новые титулы для глав епархий экзархата Африки по названиям Каира и Йоханнесбурга. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:43:00+03:00
2025-07-24T23:43:00+03:00
африка
каир (город)
йоханнесбург
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил новые титулы для глав епархий экзархата Африки по названиям Каира и Йоханнесбурга. "Правящему архиерею Северо-Африканской епархии иметь титул "Каирский и Северо-Африканский". Правящему архиерею Южно-Африканской епархии иметь титул "Йоханнесбургский и Южно-Африканский", – говорится на сайте РПЦ в журналах заседания Синода. Патриаршему экзарху Африки митрополиту Зарайскому Константину (Островскому) определено быта митрополитом Каирским и Северо-Африканским. За ним сохранено временное управление Южно-Африканской епархией.
https://ria.ru/20250321/rpts-2006600442.html
африка
каир (город)
йоханнесбург
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африка, каир (город), йоханнесбург, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь
Африка, Каир (город), Йоханнесбург, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Русская православная церковь
РПЦ установила новые титулы для глав епархий экзархата Африки

Синод РПЦ установил новые титулы для глав епархий экзархата Африки

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил новые титулы для глав епархий экзархата Африки по названиям Каира и Йоханнесбурга.
"Правящему архиерею Северо-Африканской епархии иметь титул "Каирский и Северо-Африканский". Правящему архиерею Южно-Африканской епархии иметь титул "Йоханнесбургский и Южно-Африканский", – говорится на сайте РПЦ в журналах заседания Синода.
Патриаршему экзарху Африки митрополиту Зарайскому Константину (Островскому) определено быта митрополитом Каирским и Северо-Африканским. За ним сохранено временное управление Южно-Африканской епархией.
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АфрикаКаир (город)ЙоханнесбургЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)Русская православная церковь
 
 
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