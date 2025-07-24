https://ria.ru/20250724/rpts-2031280169.html

РПЦ установила новые титулы для глав епархий экзархата Африки

РПЦ установила новые титулы для глав епархий экзархата Африки - РИА Новости, 24.07.2025

РПЦ установила новые титулы для глав епархий экзархата Африки

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил новые титулы для глав епархий экзархата Африки по названиям Каира и Йоханнесбурга. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:43:00+03:00

2025-07-24T23:43:00+03:00

2025-07-24T23:43:00+03:00

африка

каир (город)

йоханнесбург

зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил новые титулы для глав епархий экзархата Африки по названиям Каира и Йоханнесбурга. "Правящему архиерею Северо-Африканской епархии иметь титул "Каирский и Северо-Африканский". Правящему архиерею Южно-Африканской епархии иметь титул "Йоханнесбургский и Южно-Африканский", – говорится на сайте РПЦ в журналах заседания Синода. Патриаршему экзарху Африки митрополиту Зарайскому Константину (Островскому) определено быта митрополитом Каирским и Северо-Африканским. За ним сохранено временное управление Южно-Африканской епархией.

https://ria.ru/20250321/rpts-2006600442.html

африка

каир (город)

йоханнесбург

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африка, каир (город), йоханнесбург, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь