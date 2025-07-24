https://ria.ru/20250724/rpts-2031270048.html

Синод РПЦ освободил двух архиереев от управления епархиями

Синод РПЦ освободил двух архиереев от управления епархиями - РИА Новости, 24.07.2025

Синод РПЦ освободил двух архиереев от управления епархиями

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от управления епархиями в Самаре и Отрадном митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T21:29:00+03:00

2025-07-24T21:29:00+03:00

2025-07-24T21:29:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от управления епархиями в Самаре и Отрадном митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия (Полеткина) и епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора (Хотеева). "Постановили: освободить преосвященного митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия от управления Самарской епархией и почислить его на покой… Освободить преосвященного епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора от управления Отрадненской епархией и почислить его на покой", – говорится в журналах Священного синода, опубликованных на сайте РПЦ в четверг. Синод также удовлетворил прошение архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы (Остапенко) о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

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русская православная церковь, самара, отрадное