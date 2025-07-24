https://ria.ru/20250724/rpts-2031190899.html

В РПЦ оценили инициативу об изучении Нагорной проповеди в школах

В РПЦ оценили инициативу об изучении Нагорной проповеди в школах - РИА Новости, 24.07.2025

В РПЦ оценили инициативу об изучении Нагорной проповеди в школах

Председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии при епархиальном совете Москвы протоиерей Игорь Фомин поддержал инициативу председателя... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:21:00+03:00

2025-07-24T16:21:00+03:00

2025-07-24T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии при епархиальном совете Москвы протоиерей Игорь Фомин поддержал инициативу председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева о изучении Нагорной проповеди в рамках школьной программы. Ранее Фадеев предложил включить в школьную программу изучение Нагорной проповеди Иисуса Христа. "Я положительно отношусь к этой инициативе. Христианство немыслимо без нравственных основ, которые просто необходимы для нашего с вами бытия. Что такое Нагорная проповедь? Это когда Христос обращает внимание, что надо заботиться о ближнем. Естественно, когда нам говорят, что надо заботиться о ближнем, это абсолютно все приемлют и понимают", - сказал Фомин. Протоиерей подчеркнул, что Нагорная проповедь - это духовно-нравственная основа для каждого христианина. "Очень важно, кто нам говорит, например, что нельзя воровать. Если нам говорят, что нельзя воровать те, кто воруют сами, то тогда это обесценивается. Но если о том, что нельзя воровать говорит Бог, сам Христос, тогда действительно мы должны к этому прислушаться. Об этом, я думаю, надо обязательно говорить в школе", - сказал Фомин. Нагорная проповедь - речь Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, произнесенная на горе перед учениками и народом. Она посвящена теме праведности и наследования человеком Царства Небесного. Иисус обращается к ученикам перед тем как отправить их на миссионерское служение, дает им учение о праведности, которое они должны принести Израилю и затем всем народам.

https://ria.ru/20250723/rpts-2030830014.html

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москва, россия, валерий фадеев, русская православная церковь