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Не менее 40 университетских кампусов создадут в России к 2036 году - РИА Новости, 24.07.2025
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19:28 24.07.2025 (обновлено: 22:06 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/rossiya-2031248149.html
Не менее 40 университетских кампусов создадут в России к 2036 году
Не менее 40 университетских кампусов создадут в России к 2036 году - РИА Новости, 24.07.2025
Не менее 40 университетских кампусов создадут в России к 2036 году
Не менее 40 университетских кампусов мирового уровня должно быть создано в России к 2036 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:28:00+03:00
2025-07-24T22:06:00+03:00
россия
образование
дмитрий чернышенко
уральский федеральный университет
балтийский федеральный университет
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Не менее 40 университетских кампусов мирового уровня должно быть создано в России к 2036 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Нам необходимо построить до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. В стране должно быть создано к 2036 году не менее 40 университетских кампусов мирового уровня", – сказал Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера. В четверг под председательством вице-премьера прошло заседание штаба, посвященное развитию образовательной инфраструктуры, включая создание современных кампусов, строительство объектов МДЦ "Артек" и открытие передовых школ в регионах. На заседании были подведены промежуточные итоги реализации проектов и намечены дальнейшие шаги для их эффективного завершения. Согласно сообщению, на штабе обсудили ход строительства современных кампусов в Новгородской, Сахалинской, Челябинской, Самарской, Калининградской и Свердловской областях. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук, в этом году вводятся в эксплуатацию объекты двух кампусов – Уральского Федерального университета в Екатеринбурге и БФУ имени Канта в Калининграде. Строительство кампуса Уральского федерального университета имени первого президента России Ельцина, включающего три учебных корпуса, находится на завершающем этапе. Ввод в эксплуатацию всех объектов современного кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта ожидается в июне 2026 года. Этот масштабный проект включает создание восьми ключевых объектов, которые смогут обеспечить комфортное обучение и проживание для более чем 2,4 тысячи студентов. По поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети" уже утверждены проекты 25 кампусов до 2030 – это 3 миллиона квадратных метров площади и более 75 тысяч мест для комфортного проживания студентов и преподавателей. Чернышенко обратил внимание на важность своевременного выполнения задач по строительству объектов Международного детского центра "Артек", который в этом году отмечаетстолетний юбилей. Он поручил усилить контроль за динамикой работ для их скорейшего завершения, а также отметил, что на следующей неделе планирует лично осмотреть строящиеся объекты.
https://ria.ru/20250723/chernyshenko-2030912843.html
https://ria.ru/20250723/privlechenie-2030911072.html
https://ria.ru/20250723/shkolniki-2030904899.html
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россия, образование, дмитрий чернышенко, уральский федеральный университет, балтийский федеральный университет
Россия, Образование, Дмитрий Чернышенко, Уральский федеральный университет, Балтийский федеральный университет
Не менее 40 университетских кампусов создадут в России к 2036 году

Чернышенко: не менее 40 университетских кампусов создадут к 2036 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМГТУ имени Н.Э. Баумана
МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МГТУ имени Н.Э. Баумана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Не менее 40 университетских кампусов мирового уровня должно быть создано в России к 2036 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Нам необходимо построить до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. В стране должно быть создано к 2036 году не менее 40 университетских кампусов мирового уровня", – сказал Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем
23 июля, 17:59
В четверг под председательством вице-премьера прошло заседание штаба, посвященное развитию образовательной инфраструктуры, включая создание современных кампусов, строительство объектов МДЦ "Артек" и открытие передовых школ в регионах. На заседании были подведены промежуточные итоги реализации проектов и намечены дальнейшие шаги для их эффективного завершения.
Согласно сообщению, на штабе обсудили ход строительства современных кампусов в Новгородской, Сахалинской, Челябинской, Самарской, Калининградской и Свердловской областях.
Как отметил заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук, в этом году вводятся в эксплуатацию объекты двух кампусов – Уральского Федерального университета в Екатеринбурге и БФУ имени Канта в Калининграде.
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Чернышенко рассказал о будущей стратегии образования
23 июля, 17:53
Строительство кампуса Уральского федерального университета имени первого президента России Ельцина, включающего три учебных корпуса, находится на завершающем этапе.
Ввод в эксплуатацию всех объектов современного кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта ожидается в июне 2026 года. Этот масштабный проект включает создание восьми ключевых объектов, которые смогут обеспечить комфортное обучение и проживание для более чем 2,4 тысячи студентов.
По поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети" уже утверждены проекты 25 кампусов до 2030 – это 3 миллиона квадратных метров площади и более 75 тысяч мест для комфортного проживания студентов и преподавателей.
Чернышенко обратил внимание на важность своевременного выполнения задач по строительству объектов Международного детского центра "Артек", который в этом году отмечаетстолетний юбилей. Он поручил усилить контроль за динамикой работ для их скорейшего завершения, а также отметил, что на следующей неделе планирует лично осмотреть строящиеся объекты.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах
23 июля, 17:36
 
РоссияОбразованиеДмитрий ЧернышенкоУральский федеральный университетБалтийский федеральный университет
 
 
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