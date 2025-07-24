Не менее 40 университетских кампусов создадут в России к 2036 году
Чернышенко: не менее 40 университетских кампусов создадут к 2036 году
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Не менее 40 университетских кампусов мирового уровня должно быть создано в России к 2036 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Нам необходимо построить до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. В стране должно быть создано к 2036 году не менее 40 университетских кампусов мирового уровня", – сказал Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.
В четверг под председательством вице-премьера прошло заседание штаба, посвященное развитию образовательной инфраструктуры, включая создание современных кампусов, строительство объектов МДЦ "Артек" и открытие передовых школ в регионах. На заседании были подведены промежуточные итоги реализации проектов и намечены дальнейшие шаги для их эффективного завершения.
Согласно сообщению, на штабе обсудили ход строительства современных кампусов в Новгородской, Сахалинской, Челябинской, Самарской, Калининградской и Свердловской областях.
Как отметил заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук, в этом году вводятся в эксплуатацию объекты двух кампусов – Уральского Федерального университета в Екатеринбурге и БФУ имени Канта в Калининграде.
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Строительство кампуса Уральского федерального университета имени первого президента России Ельцина, включающего три учебных корпуса, находится на завершающем этапе.
Ввод в эксплуатацию всех объектов современного кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта ожидается в июне 2026 года. Этот масштабный проект включает создание восьми ключевых объектов, которые смогут обеспечить комфортное обучение и проживание для более чем 2,4 тысячи студентов.
По поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети" уже утверждены проекты 25 кампусов до 2030 – это 3 миллиона квадратных метров площади и более 75 тысяч мест для комфортного проживания студентов и преподавателей.
Чернышенко обратил внимание на важность своевременного выполнения задач по строительству объектов Международного детского центра "Артек", который в этом году отмечаетстолетний юбилей. Он поручил усилить контроль за динамикой работ для их скорейшего завершения, а также отметил, что на следующей неделе планирует лично осмотреть строящиеся объекты.