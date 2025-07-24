https://ria.ru/20250724/rossijane-2031239952.html

Тайско-камбоджийский конфликт мало повлиял на жизнь россиян в этих странах

Тайско-камбоджийский конфликт мало повлиял на жизнь россиян в этих странах - РИА Новости, 24.07.2025

Тайско-камбоджийский конфликт мало повлиял на жизнь россиян в этих странах

Тайско-камбоджийский конфликт мало повлиял на жизнь россиян в этих странах, затруднив лишь перемещение между ними с целью обновления визы, следует из материалов РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:37:00+03:00

2025-07-24T18:37:00+03:00

2025-07-24T18:37:00+03:00

таиланд

камбоджа

пномпень

в мире

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тайско-камбоджийский конфликт мало повлиял на жизнь россиян в этих странах, затруднив лишь перемещение между ними с целью обновления визы, следует из материалов соцсетей и опроса российских граждан в Таиланде, проведенного РИА Новости. Россиянин Денис, который часто путешествует из Таиланда в Камбоджу и обратно, в беседе с агентством отметил, что сухопутная граница между странами закрыта, но самолеты по маршруту Пномпень - Бангкок до сих пор летают. При этом на фоне пограничного конфликта возникли трудности с пешими путешествиями из одной страны в другую. "Перемещаться (между странами - ред.) стало сложнее, закрыли сухопутную границу, авиасообщение пока работает", - сказал он, добавив, что в остальном для иностранцев ничего не поменялось. Собеседник агентства пояснил, что выезды в соседнюю страну часто используются для обновления визы (так называемый visa run или border run). В то же время, как выяснил корреспондент РИА Новости, в различных туристических сообществах россияне, планирующие поездки в Таиланд или Камбоджу, обеспокоены обострением конфликта между соседними странами и обсуждают необходимость менять билеты. Находящиеся на месте россияне отмечают, что эскалация напряженности в приграничных районах далека от популярных туристических регионов. "Горячая точка далеко от туристических мест, не переживайте", - успокаивает участников чата Кристина. Вместе с тем, пользователи продолжают обсуждать цены на билеты, лучшие туристические маршруты и подходящие сотовые операторы. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/tailand-2031219677.html

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031108681.html

таиланд

камбоджа

пномпень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, камбоджа, пномпень, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей